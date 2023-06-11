赴美讀大學躲過兵役才返台 二審判繳100萬

服兵役示意圖。圖／國防部 國防部5月底拉高免役體位門檻，加上役長已延長為一年，在兩情勢緊張之際，許多家長正設法讓孩子免當兵，出國留學是其一。但南投李姓男子之前赴美讀大學躲避兵役，直到法定的36歲除役才返台，法院一審依妨害兵役罪判緩刑，須繳公庫15萬元；檢方不服上訴，重話批「無異鼓勵繳錢就能緩刑免當兵」；二審認為李男在美國擔任軟體經理年收750萬元，判決仍維持緩刑，但支付金額提高到100萬元。

起訴書顯示，李男1985年生，2004年滿18歲有服兵役義務，他2008年申請出境就學，2018年底已超過兵役法規定的役男出境最高就學年齡，經南投縣府函催仍未返國。

南投地院認為，李男妨害國家對於兵役事務有效管理，破壞國家徵兵制度執行公平性、損及國防動員兵力，考量其無前科、擔任軟體業經理，依妨害兵役條例判刑5月，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付15萬元。

檢方不服上訴，主張李男應服1年兵役，且我國始終有外在武力威脅，役男徵兵是建構國防軟實力重要環節，李男憑藉家庭經濟能力較佳，長時間供其出國深造，但同年役男均於盛年時花費1年完成國民義務。

檢察官認為，李男利用制度逃避役期，玩弄國家法令，且李男也稱「我有美國國籍，要處理本案才用台籍入境」，顯是深思熟慮所為，加上李男年收入約台幣750萬元，一審僅命繳15萬元罰金，有天壤之別。

檢察官痛批法院，判決具有社會宣示意義，一審僅判李男5月又給緩刑，無異鼓勵有經濟基礎者逃避兵役，僅支付一點錢就能緩刑，認為量刑過輕、緩刑非妥適。台中高分院審酌李男收入高，為讓李男記取教訓，應對社會有付出，改命向公庫支付100萬元。