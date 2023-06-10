軟體經理年薪750萬躲到除役才返台 法院罕見命繳100萬

南投李姓男子家境優渥赴美讀大學躲避兵役，刻意至年滿36歲除役才返台，法院一審依妨害兵役罪予以緩刑、命他向公庫支付15萬元，檢方不服上訴，重話批「無異是鼓勵繳錢就能緩刑」；二審考量，李在美國擔任軟體經理年收750萬元，雖維持緩刑但改命他向公庫支付100萬元，仍可上訴。

南投地檢起訴指出，李男是1985年生的役齡男子，2004年時已滿18歲有接受徵兵義務，他卻於2008年向內政部移民署申請出境就學，直到2018年底已超過兵役法規定役男出境最高就學年齡限制，經南投草屯鎮公所函催仍未返國，依法送辦。

南投地院一審時，李男均坦承坦承不諱，並有徵兵、出入境紀錄可佐。一審認為李男妨害國家對於兵役事務有效管理，破壞國家徵兵制度執行公平性、損及國防動員兵力，考量李坦承無前科、擔任軟體業經理，依妨害兵役條例判他5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付15萬元。

南投地檢不服上訴，主張李男役齡期間應服1年兵役，且我國始終受有外在武力威脅，役男徵兵是建構國防軟實力重要環節，李因一己之私，憑藉家庭較佳經濟能力長時間供其出國唸書、深造，相較同年役男均於盛年時花費1年完成國民義務。

檢察官認為，李男逃避兵役，又於剛除役37歲時馬上返台，是利用制度逃避役期，玩弄國家法令，背棄國民義務，李也自稱「他有美國國籍，要處理本案這次才用台籍入境」，顯是深思熟慮所為，且李自稱年收入美金25萬元，相當台幣750萬元，一審僅命他繳15萬元罰金，有天壤之別。

檢察官更重話說，法院作為國家司法權核心，所做出判決具有社會宣示意義，一審僅判李5月又給予緩刑，無異鼓勵有經濟基礎者逃避兵役，僅需支付一點錢就能緩刑，而內政部2020年函文也指責類似行為法院輕究恐「群起效尤」，認為量刑過輕、緩刑非妥適。

台中高分院二審雖認一審量刑妥適，維持刑度、緩刑，但審酌李男逃避兵役在美國完成大學、繼續在美居住工作10多年，並稱「我知道36歲年底會除役才返台」，顯見他犯意不輕。