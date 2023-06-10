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坐月子被推銷…1.5萬買寶寶寫真後悔了 法官判全額退費

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹月子中心推出簽約14天以上贈送1張寶寶寫真服務，藍姓婦人接受此「加值服務」，卻在攝影公司強力推銷下以1萬5千元價格購入106張全檔毛片。藍婦匯款後認為價格過高想反悔，對方卻以已提供電子檔拒絕。法官認為，該買賣屬「訪問交易」，7天內無須理由及負擔任何費用、對價可解約，判攝影公司全額退費。

判決書指出，藍姓婦人在新竹某護理之家（下稱月子中心）坐月子時，因簽約天數超過14天，獲得月子中心提供「加值服務」，內容為可免費獲得一張含相框的寶寶寫真照。藍婦也於去年11月13日，由月子中心合作的攝影公司完成其新生兒106張寫真拍攝。

去年11月17日上午11時許，該攝影公司告知寫真已完成，請藍婦挑選照片。藍婦在對方業務人員強力推銷下，另以1萬5000元代價簽約購入106張全檔毛片，並於當天匯款完成。

藍婦當天下午4點57分，認為攝影公司收取費用過高，於是透過LINE通訊軟體請求解除契約並退還1萬5000元，但對方認為，相片電子縮圖檔已傳送至藍婦手機，智慧財產價值無法收回，僅願退回3750元，藍婦不服提出告訴。

法官審理，該買賣屬「訪問交易」，訪問交易通常是在消費者無法詳細判斷或思考的情形下，而使消費者購買不合意或不需要的商品，故採將判斷時間延後之猶豫期間制。以通訊交易或訪問交易的消費者，可在收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。

再者該攝影公司提供的106張圖檔，只是僅供藍婦確認商品內容並方便瀏覽的小檔，並非合約中將以光碟之有形媒介提供「較大檔案」，因此認定攝影公司未完成履行契約內容，最後判該攝影公司應全額退還藍婦1萬5000元。

法官認為，該買賣屬「訪問交易」，7天內無須理由及負擔任何費用、對價可解約，判攝影公司全額退費。圖／翻攝自Pexels
法官認為，該買賣屬「訪問交易」，7天內無須理由及負擔任何費用、對價可解約，判攝影公司全額退費。圖／翻攝自Pexels

月子中心 新竹

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