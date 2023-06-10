余正煌提公開道歉、捐200萬 媒體人曝林智堅求和關鍵

新竹市前市長林智堅論文風波喧騰多時，昨天與調查官余正煌大和解，違反著作權法官司落幕。媒體人黃揚明今天在臉書揭露40分鐘和解關鍵，提到余正煌原提出要求林智堅公開道歉、捐款200萬元，但林無法接受並表明失業無收入，最後因為「林智堅身段很軟」，想盡快結束官司，才讓余正煌答應放寬條件和解撤告。

黃揚明從去年開始緊追林智堅論文案，今天在臉書揭露昨天雙方的談和過程。他表示，昨天是余正煌與林智堅在台大論文事件發生後的初見面，也是法庭攻防的完結篇，在這場台北地院的調解庭中，有約40分鐘無律師在場的互動，是最後能和解的關鍵。

黃揚明在臉書分享調解庭現場互動，提到林智堅就如過去他去中華大學學倫會那樣，一進法庭就開始向法官「發名片」，也一度試圖找余正煌握手示好，但余予以拒絕。而林智堅再次強調，自己與余見過2次面，卻被余打槍。

黃揚明說，法官引導二人互動後，林智堅起初仍堅稱論文為他的原創，但是余正煌提出楊玲宜等3個人名，讓林智堅一度表情歪曲，不再堅持論文原創，但拋出去年的說辭，強調余的民調資料是他提供，但余也強調，這民調數據是指導教授陳明通提供，並非直接從林處得到。

至於外界關注的和解條件，黃揚明說，余正煌原本跟律師討論開出的和解條件是，一為在民進黨中央黨部開記者會公開道歉並登報道歉（因為林當初在中央黨部開記者會指責余正煌抄襲他），二為賠償200萬元捐給MeToo性騷擾受害者。

黃揚明說，但林智堅針對這樣的和解條件表示沒辦法接受公開道歉「因為他有壓力」，但可以在調解庭中對余道歉。另外，「捐款部分他無力負擔，因為去年7月之後他就失業，沒有收入」，最後才會有最後的共同聲明道歉、捐公益團體30萬元。

黃揚明說，至於余正煌願意接受和解的主因，是林智堅身段很軟，不斷強調自己希望能盡快結束這個案子，不要再討論過去。

黃揚明也分享，比較有趣的是，林智堅不斷強調自己在整起事件是受害者，因本來桃園市是他的，但後來沒了。而法官此時卻點出余正煌被「冷凍」，余正煌也強調自己不但被調內勤、考績打乙等外，最近還被監察院調查早已結案多年的黑函攻擊事件。而林智堅只淡淡地回應，現在沒有能力幫你什麼。