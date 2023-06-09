跨黨派立委集體收賄案上訴高院 被告質疑檢調筆錄證據力

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李恒隆賄款案，台北地方法院去年宣判，民進黨前立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量前立委徐永明與分別被判刑7年4月到10年。一審宣判後，當事人和台北地檢署皆上訴。台灣高等法院今天上午開庭，廖國棟、徐永明、陳超明辦公室主任梁文一及趨勢民調總經理吳世昌等4人的辯護律師均質疑原審筆錄證據力。

去年7月7日，台北地方法宣判，蘇震清判有期徒刑10年，廖國棟、陳超明分別被判刑8年6月、7年8月；徐永明與前太流公司董事長李恒隆約定的款項雖未入袋，仍依期約收賄罪判刑7年4月。李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟辦公室主任丁復華3人因認罪獲輕判。可上訴。

高院今天早上開庭，廖國棟、梁文一、徐永明及吳世昌到庭，4人的辯護律師皆指稱，2020年檢調筆錄資訊與拷貝錄音檔有出入，質疑筆錄的證據能力，向法院聲請證據勘驗。

檢方回應，筆錄僅為錄音片段並非全貌，又被告辯護人所指的判決案例與事實不同，不得此付援引，須待所有被告將聲請調查證據後再表示意見。

廖國棟的辯護律師表示，廖國棟在2020年時曾在上午9點、午間1點及晚間8點在調查局及地檢署受偵訊，認為8小時疲勞偵訊不具有證據力。他也指出，經比對筆錄及錄音檔後，發現郭克銘曾供稱「翁董事說不知道」、「郭克銘說他不會來」等言論，足以證明廖國棟與案件相關人無對價關係，不過筆錄中沒有記載。

廖國棟在庭表示，他沒有沒有收賄、期約或向官員施壓，太流公司由丁復華全權處理，在通聯紀錄中可發現，丁復華、李恒隆和郭克銘3人曾聯繫，接著指稱丁使用辦公室印章自行發文，自己淪為丁的斂財工具，請求法官判他無罪。