騙1.5億買房、買名車全成泡影 靈骨塔詐團18人遭起訴

新竹地檢署破獲以張姓男子、徐姓男子為首的詐騙集團，詐團專騙中、老年人，以高報酬利誘被害人購買靈骨塔、生基位等殯葬產品，甚至找來同夥假扮買家，製造市場交易熱絡的假象。全案今偵查終結，檢方依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴張、徐等18人，並扣押市價近1億元不動產6筆、名車3台。

新竹地檢署檢察官張瑞玲指揮刑事警察局偵查第七大隊、新竹市警察局第二分局、刑事警察大隊等，共同偵辦以41歲張姓男子、42歲徐姓男子為首的靈骨塔詐騙案。詐團自2018年起，在桃竹苗地區以買賣靈骨塔名義，向被害人聲稱可用優惠價購買靈骨塔，投資後可高價轉賣獲利等話術進行詐騙。

檢方調查，詐團分工明確，為讓被害人信以為真，還會派人假扮買家，製造市場交易熱絡的假象，不少被害人進而付款，甚至加碼投資，連房產都拿去抵押，得手後再以各種理由推託斷絕聯繫，使被害人血本無歸，迄今累積被害人近30人，不法所得超過1億5900萬餘元，詐團還將不法所得用來購置不動產、名車揮霍，行徑惡劣。

新竹地檢署去年8月起展開3波掃蕩行動，並聲請羈押張男、徐男及共犯計6人獲准。檢方今偵查終結，將張男、徐男依發起、主持、指揮犯罪組織、加重詐欺等罪嫌起訴，其餘共犯16人，則分別依參與犯罪組織、加重詐欺等罪嫌起訴。

為避免被害人求償無門，檢方也請求法院依「組織犯罪防制條例」規定，沒收、扣押詐團用不法所得購入市價近1億元，6筆位於台中市西屯區、西區、新竹縣竹北市、湖口鄉等地不動產，以及汽車保時捷、賓士、BMW等3台，藉以重懲不法。