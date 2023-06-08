高雄無業男超商當眾推倒正妹指侵 一、二審符減刑條件獲輕判

高雄37歲李姓男子去年在超商搭訕年輕女子遭拒，突然腦羞將對方推倒當眾指侵得逞，李男逃離後隔3個小時又重回超商行竊口香糖，被員警逮捕，高雄地院依李男有思覺失調症，減刑後依強制性交判刑2年6月。今高雄高分院宣判，刑事部分維持原判，附帶民事求償則判要賠被害女子100萬元。

無業的李男去年7月6日凌晨2時許，到住家附近的連鎖超商購物，看到被害女子坐在超商座位區滑手機，李上前搭訕，問女方「願不願意跟著他到店外」，但女方不認識李男，拒絕他後李竟惱羞，先抓住女方手臂，女方見李男暴力相向，請店員協助報警。

沒料李男聽到「報警」兩字，突然將女子推倒在地，趁機掀開女方上衣，還脫掉自己、女方褲子，女方想要逃跑，還被李男拉回地上拖行，最後以手指性侵得逞，整個過程僅約數秒鐘，直到有男客人進入店內，李隨即穿好褲子逃離現場。

警方獲報後趕到現場，調閱監視器畫面釐清李男行蹤，3小時後，李又重回案發超商，竊取口香糖一包，當時正好鳳山警分局楊姓警員在場，見李男身形、外貌與涉嫌性侵的嫌疑人相似，盤查時竟遭李男揮拳攻擊，造成員警臉部多處擦挫傷。

經其他員警到場支援，噴灑辣椒水才成功制伏李男。檢警訊問時，李男起初坦承性侵，承認有磨蹭女方屁股、指侵，但隨後又改口否認，稱沒有性侵女子、偷東西，連怎麼被警方逮捕都不知道，企圖為自己脫罪，但檢方不採信，依強制性交罪將他起訴。

高雄地院審理時，李男竟辯稱自己只有「猥褻」，沒有指侵，只構成強制猥褻罪或強制性交未遂罪。但法官勘驗現場監視器畫面，發現李男在女方跌倒後，強行脫下女子內衣褲，手指還伸向女方私密處，以手強硬往女子陰部觸摸。

不過，李有思覺失調症病史，法院審理時囑託醫院鑑定，醫院認為李男在超商作出違反「正常邏輯」的行為，甚至在案發後3小時重回現場，遺忘指侵女子的經過，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低情況，符合減刑規定。

法官綜合相關證據及超商店員、被害女子說法，認定李男涉及強制性交，判他2年6月，另竊盜則處罰金5000元，對員警犯傷害部分，則判刑2月得易科罰金。被害女子事後提刑事附帶民事訴訟，對李男求償100萬元，法官依李男經濟狀況，判他要賠償女方30萬元。