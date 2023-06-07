憲兵特勤4官兵翻牆狂歡遭法辦 他獲不起訴原因竟是痔瘡發作
憲兵指揮部特種勤務隊王姓、古姓、黃姓三名士官應在去年12月3日凌晨分別執行勤務，但三人卻在前一晚10時許翻牆外出飲酒，直到3日凌晨4時許才翻牆回營區，被士官長查獲。新北地檢署今天依陸海空軍刑法處分緩起訴1年，並向公庫各支付1萬罰金。另外一同翻牆外出的一名士官，因痔瘡發作被長官證實提前更換勤務、不用值勤，獲不起訴處分。
檢方調查，王姓、古姓、黃姓三名士官，去年12月2日不顧隔天凌晨還有勤務須值勤，在晚上10時許和另一名士官共四人悄悄翻牆外出飲酒狂歡，直到3日凌晨4時許才返回，被士官長逮個正著，將四人通通移送新北地檢署偵辦。
王等人坦承犯行，另名士官則否認，稱他當時身體不舒服，有申請換值，並被負責勤務分配的值星分隊長證稱「我在寢室遇到他，有看到沾有血的衛生紙證實他確實是犯痔瘡」，檢方認為該名士官主觀認知即將更換勤務，沒有擅離職務的主觀認知與犯意，也因身體確實不舒服，難以認定有以詐術免除勤務的行為；不假離營部分，也已被憲兵指揮部命令撤職，予以不起訴處分。
王姓等三名士官部分，檢方認為，三人事後坦承犯行，考量犯案情節尚屬輕微、三人犯後態度良好，依陸海空軍刑法處分緩起訴1年，並須各向公庫支付1萬元。
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