台中男欠24萬不還 糾眾約出債主凌虐嗆「斷一手一腳」

台中市袁姓男子積欠傅姓男子24萬元債務，袁不想歸還，6年前找來林男等4人在北區一家簡餐店協調，期間毆打袁男後，再帶到汽車旅館內凌虐毆打，逼袁簽下清償證明，還嗆「斷你一手一腳」，二審今宣判，撤銷原判決，改依私行拘禁等罪，判刑1年至1年8月不等徒刑。

判決指出，袁姓男子積欠傅姓男子24萬元債務，2017年11月13日晚間9時許，找來林姓、林姓、邱姓、邱姓男子等4人，約出傅男在北區一家簡餐店協調，未料袁等人即在現場，持棍棒的器械，毆打傅男頭部，造成傅頭部開放性傷口、顱骨骨折等傷勢。

隨後袁等人，再將傅押往一家汽車旅館內，以刀具的刀背、徒手方式，凌虐毆打傅男，造成傅男左側前胸壁挫傷、左側膝部開放性傷口等傷勢，還恐嚇傅男「要打斷你一手一腳」，當場逼傅簽下清償證明，傅脫險後報警，第二警分局循線查獲。