法院擔憂判無期凶手「等假釋太久」改判15年 網炸鍋、家屬開罵
健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到租屋處，趁女友背對他時勒斃，新北地方法院依殺人罪判張無期徒刑。張和檢方皆上訴，張聲稱「交往時很愛女友，是出於一時氣憤才犯錯，真的不是故意的。」，台灣高等法院認為無期徒刑等假釋太久，改判15年徒刑。
二審宣判後，民眾罵翻，質疑「才15年，關8年就假釋惹，一條命8年」「不愧是最重視殺人犯人權的蔡政府」。本件新聞在PTT上引發討論，其中出現作者為「t7t7」的發文，身分疑為家屬，有人回覆「完全不把受害者放在心裡 ，這樣法律如何讓人信服」。
內文如下：
我先說一審的法官，是三個女法官，所以當時一審直接給了一個無期徒刑
然後到了二審是兩個男法官一個女法官，其中一位男法官是中間的
我不知道是男法官看到男犯人會比較同情
還是犯人的律師，是一個女律師，所以男法官很明顯對待犯人比較親切
我還是第一次看到男法官，會帶著笑容在訊問犯人，這對我家屬看起來很不舒服
再來說開庭的內容，我不懂，二審主法官為什麼那麼給犯人機會
犯人明明第一次開庭沒有悔意，也不道歉，一直覺得沒錯，結果被判無期徒刑
到了第二次開庭，被告律師還特地幫犯人去做了心理鑑定，結果被認定是高危險族群
出社會會再犯可能，當然看到我們家屬就認為應該不會翻盤
主法官不知道為什麼讓他一直去答辯，說做了這些事，你有甚麼話想說嗎？或者說如果時間可以重來你還會這樣做嗎？還有，你認為你做這件事是有甚麼地方是被同情的嗎之類的等等
然後這些問話，全部都是他一旁的律師在旁教他講的，法庭就這麼小
想聽不到都難，難道主法官你看不出來
在那之前還一直說犯人自己個性良好，不會與人吵架
還叫朋友來作證 ，結果被查出一堆案底，超級多行車糾紛，還會家暴母親，我真的不懂這位二審主法官你的想法是怎樣...
這樣的人不關到死好嗎？
主法官，還詢問如果賠償犯人有辦法支付嗎？結果犯人竟然是說
我會叫我母親出50萬，然後其他慢慢還，然後母親就去住安養院就好
聽到差點沒爆氣 ，這是人說的話嗎？
家暴母親，出了事還叫母親出所有積蓄，然後送去安養院
天啊~ 這還是人說的話嗎？
審判最後，主法官詢問犯人說你有甚麼話想對家屬說嗎？
結果犯人長達五分鐘一句都說不說，現場就這樣安靜
連旁邊書記官都已經紀錄出 :犯人:不答...
結果主法官看到，又馬上再詢問一次
你有甚麼要跟對方家屬說嗎？
犯人依舊不回答 ，最後還是他旁邊的律師說，你趕快跟對方家屬說對不起
然後犯人才說 x爸爸 x媽媽 對不起
然後紀錄書上，寫成犯人跟對方父母道歉
是人都看的出來，這真的有悔意嗎？這是該有的態度嗎？
然後今天看到這樣的審判結果 我們真的無語
本案高院5月2日審理時，張向法官表示「千錯萬錯都是我的錯」並學會「每個人都有選擇自己愛的自由」，但悲痛的死者家屬拒絕原諒。
張的律師辯稱法院應以刑法59條「情堪憫恕」條款替他減刑，審判長詢問張「哪裡值得同情？」，張答稱「交往時很愛女友，是出於一時氣憤才犯錯，真的不是故意的。」
張在最後陳述時，站起來向死者雙親鞠躬致歉，但死者雙親身體側向另一邊、不願接受，審判長要書記官記清楚「被害人家屬轉頭、背對被告」。
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