投資平台FINTOCH詐騙再+1 新竹婦梭哈149萬血本無歸

新竹縣議員朱健銘辦公室主任劉志枰接獲民眾陳情，表示投資P2P債權媒合平台FINTOCH的「分投趣」竟血本無歸，統計受害人超過百人，金額恐破千萬。受害的陳姓婦人也出面控訴，她前後投資149萬，利息累積40萬，但近來想連本帶利領出時，才知受騙。

陳姓婦人出面控訴，她平時有投資股票習慣，經同事介紹後得知債權媒合平台FINTOCH的「分投趣」。該平台以投資虛擬貨幣為主，每天報酬率達1%，複利收益每月可高達30%，等於投資10萬元，1年後變36萬，回收本金約3.6倍， 利率破360%。

陳姓婦人說，她一開始投入台幣5萬元，1%的利息每日自動匯入平台中，後續平台又鼓吹，若投資超過5萬美金，約150萬台幣，獲利可再多20%，她因此前後匯入149萬元，利息至今累積40萬，不過等到近期她想領出花用時，才發現「錢根本領不出來」。

明典法律事務所律師邱懷祖表示，P2P（網路借貸平台）不同於其他正式金融機構，缺乏金融專法與政府監理，且若宣稱有不合理的高報酬而藉此吸金，恐涉及詐欺罪或《銀行法》違法吸金罪，且大多投資平台伺服器設置境外，在台灣沒有工商登記資料，日後追查起來相當困難，且大多P2P平台屬民間借貸行為，仍由《民法》規範，不屬於金管會監管的特許事業。