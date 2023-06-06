投資平台FINTOCH詐騙再+1 新竹婦梭哈149萬血本無歸
新竹縣議員朱健銘辦公室主任劉志枰接獲民眾陳情，表示投資P2P債權媒合平台FINTOCH的「分投趣」竟血本無歸，統計受害人超過百人，金額恐破千萬。受害的陳姓婦人也出面控訴，她前後投資149萬，利息累積40萬，但近來想連本帶利領出時，才知受騙。
陳姓婦人出面控訴，她平時有投資股票習慣，經同事介紹後得知債權媒合平台FINTOCH的「分投趣」。該平台以投資虛擬貨幣為主，每天報酬率達1%，複利收益每月可高達30%，等於投資10萬元，1年後變36萬，回收本金約3.6倍， 利率破360%。
陳姓婦人說，她一開始投入台幣5萬元，1%的利息每日自動匯入平台中，後續平台又鼓吹，若投資超過5萬美金，約150萬台幣，獲利可再多20%，她因此前後匯入149萬元，利息至今累積40萬，不過等到近期她想領出花用時，才發現「錢根本領不出來」。
明典法律事務所律師邱懷祖表示，P2P（網路借貸平台）不同於其他正式金融機構，缺乏金融專法與政府監理，且若宣稱有不合理的高報酬而藉此吸金，恐涉及詐欺罪或《銀行法》違法吸金罪，且大多投資平台伺服器設置境外，在台灣沒有工商登記資料，日後追查起來相當困難，且大多P2P平台屬民間借貸行為，仍由《民法》規範，不屬於金管會監管的特許事業。
劉志枰也表示，服務處近來接獲超過3位民眾陳情，受害者已經組成近百人的Line自救會群組，初估受騙金額超過1千萬。同時也提醒，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免損失慘重，求償無門，不僅自己受害，連累家人好友，甚至因拉攏他人加入成為集團共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言