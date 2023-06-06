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波特王隔空對打火星叔叔澄清影片挨告誹謗 判決結果出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在YouTube有百萬訂閱的網紅「波特王」與經紀公司因合約問題鬧翻後，去年6月雙方終止合作，同年月9日、15日，波特王在YouTube上傳影片對外澄清是經紀公司老闆火星叔叔」欠薪、限制拍片數量，雙方才會鬧翻，反被火星叔叔提告誹謗，高雄地院審理後，認定波特王言論不構成誹謗，判他無罪。

本名陳加晉的波特王，原本在「火星叔叔」旗下飲料店工作，「火星叔叔」發現波特王具有藝人潛質，2016年12月跟他簽立經紀約，開始在臉書、YouTube平台打響名號。

波特王早期的影片以「幹話搭訕術」系列為代表，後來改以時事及諷刺中國大陸政治的「粉紅月報」為主，現在自主管理的YT頻道「波特王好帥」迄今已累積百萬訂閱。

去年6月間，「波特王」閃離前經紀公司聚暘多媒體，並請該公司移除其管理百萬粉絲團「波特王 Potter King」的權限，自己再創立新的粉絲團及Instagram「波特王好帥」，隨後與聚暘老闆「火星叔叔」隔空互嗆。

同年月9日、15日，波特王在「波特王好帥」頻道上傳「海水退了。」、「澄清不時言論」兩支影片，解釋他跟聚暘多媒體分開的始末。

影片稱他拍攝「粉紅月報」影片，被經紀公司限制數量，從1個月8支變為1個月2支「因為對公司沒有幫助」，幫拍廣告也沒有實際獲利，另還指控公司欠薪「我看著老闆從租屋買了四間房，還有賓士休旅車，他的代步工具還是大學買的G5機車」等內容。

但前公司看到後，認為波特王在影片中散播不食謠言，對經紀公司造成重傷，還有大量網軍跑到「火星叔叔」粉絲頁留言霸凌，害公司營收大幅下滑，「火星叔叔」不滿遭到無端指控，以旗下經紀公司、飲料店名義提起自訴，對波特王提告誹謗。

高雄地院審理時，波特王反駁，他影片說的言論都是針對「火星叔叔」叔叔的聲明澄清，講得都是事實，沒有誹謗他。

雄院法官整理兩造共8個爭點，影片部分，波特王確實曾與火星叔叔就更新數量多寡討論，言論具有真實性，另即使公司每月給付固定報酬，但與波特王直播中所提的肖像權、廣告分潤等內容無關，難認有何誹謗的客觀行為存在。

至於波特王指控欠薪、未給付業配費用等內容，法官認為，波特王稱「聚暘目前還是有業配款項沒給我」、「聚暘還是欠我錢」，與他和經紀公司分潤債權債務關係相符，波特王的影片部分言論，有相當證據可以佐證其真實性。

法官綜合相關事證，認定波特王去年針對與經紀公司爭議發布的2支影片內容，均不構成誹謗，判他無罪。

百萬網紅波特王和前經紀公司鬧翻，被前東家提告誹謗，但法院認為影片言論都不構成，判波特王無罪。取自波特王臉書
百萬網紅波特王和前經紀公司鬧翻，被前東家提告誹謗，但法院認為影片言論都不構成，判波特王無罪。取自波特王臉書

波特王 火星 老闆

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