綠營性騷風暴中 范雲以「被害人」向陳雪生求償獲判賠8萬確定

立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生以肚子頂她性騷擾，求償50萬元。一審法官判陳判應賠償范8萬元，陳上訴，台北地院二審今天駁回上訴，判陳要賠范8萬元確定。

范雲提告主張，她2020年7月14日在立法院被陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，她表示「很噁心」、「這是性騷擾」，陳回「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，陳並在媒體訪問表示「我又不是餓死鬼」，她當場抗議，陳另罵她「神經病」、「往自己臉上貼金」，向陳求償50萬元。

陳雪生抗辯，當時他在范雲後方，雙手放在立委李維德、陳以信肩膀上，就是為了避免和范有接觸，他的身形腹部較突出，陳抗中肢體接觸在所難免，沒有故意用肚子觸碰范；陳認為，他的回應不優雅，但無損范的尊嚴。

一審簡易庭認為，陳雪生以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑回應范雲，讓范感受冒犯、敵意、羞辱，判賠8萬元，陳上訴；二審時陳的律師說，陳在公眾場合被人指控性騷擾，就算言論不得體也是當下必要的防禦。

范雲的委任律師說，陳雪生肢體、言語性騷擾已經一審傳喚證人還原，陳不論在行為及言語上，都構成性騷擾等。

事實上，范雲自認被性騷擾但未對陳雪生提刑事告訴，反因事後「陳雪生在馬祖縣長任內性騷擾下屬」等發言，被陳自訴加重誹謗罪。

陳雪生認為，衝突發生後范雲挾媒體、網路優勢攻擊、霸凌他，他對天發誓當縣長時沒有性騷擾下屬，法官可以把全馬祖的婦女找來問。

范雲則表示，會對媒體說陳雪生是「恐龍時代的噁男」、「在馬祖縣長任內性騷擾下屬」是憑媒體報導、同黨女立委陳瑩的臉書等印象，希望陳能尊重別人身體界限。