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國民法官參審酒駕撞死人 北院裁定李佳修再押2個月
男子李佳修酒駕撞死王姓駕駛，依酒駕致死罪起訴，進入國民法官程序；李審判中第一次羈押期限3個月將至，台北地院日前開庭調查，認李仍有羈押必要，今天裁定李佳修自6月8日起延長羈押2月，並禁止接見通信。
裁定書指出，李佳修今年3月8日訊問後，裁定羈押禁見，押期到6月7日屆滿，上月29日法院召開應否延押的調查庭，並聽取檢、辯雙方意見後，認李犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串同案關係人曾姓少年及證人之虞，裁定延長羈押禁見2月。
依檢方起訴，2022年11月13日晚間，李佳修和友人在夜店飲酒狂歡，之後續攤，翌日凌晨4時結束後，李在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前的忠孝東路地下道時發生追撞，造成前車駕駛王姓男子傷重不治，李偵查中即羈押禁見迄今。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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