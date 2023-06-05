鳳梨酥配比事件 三立告鄭麗文妨害名譽 地檢署偵結出爐
國民黨立委鄭麗文今年2月18日檢舉三立新聞去年報導「大陸要求台灣鳳梨酥配比」是假新聞、未經查證，三立不滿於是向鄭麗文提告妨害名譽。台北地檢署今偵結，認定鄭麗文已盡查證之責，以罪嫌不足為由不起訴處分。
去年12月12日，三立新聞發表1則新聞「竟討商業機密！中國要求填「鳳梨酥配比」 ○○糕餅：寧放棄補件」，內容指出，我國廠商向大陸補件相當困難，須提供廠房設定及鳳梨酥配比等項目，涉及商業機密，廠商表示感覺受刁難。
鄭麗文隔日在臉書質疑，認為這則報導指出大陸企圖竊取機密、被暫停進口業者都沒補件意願、被突襲禁止進口等內容不實，媒體出未善盡事實查核，試圖帶風向，雖然在22小時內下架，但沒有道歉澄清，已向NCC檢舉。據了解，三立新聞回應，已善盡查證之責。
檢方調查，食品欲輸入大陸廠商須填寫「輸大陸包餡麵食生產企業註冊條件及對照檢查要點」，內容以企業基本情況、企業位置與車間布局、設施設備、產品追溯、人員管理及培訓等欄位為主，了解廠商對於植物檢疫與食品安全檢驗檢測能力，並沒有要求必須填寫配比。
檢方指出，鄭麗文身為立委，針對本次鳳梨酥外銷事件已盡合理查證，食品外銷與公共利益極為相關，發表的言論未逾越必要性而有誹謗惡意，以罪嫌不足為由不起訴。
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