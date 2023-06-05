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酒駕肇事「沒警覺」繼續酒駕被捕 法官量刑7月判他去坐牢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子酒後開車肇事，沒警覺心，下車叨念後並返家休息半响，酒還沒退，就繼續開車出門，警方逮捕他時，酒精濃度仍高達每公升1.14毫克，台北地院審理，認為王有酒駕前科，刑罰未令他心生警惕，依公共危險罪判王要坐牢的有期徒刑7月。可上訴。

王沒有合格的駕駛執照，2022年11月19日中午，他前往新北市坪林區某餐廳參加朋友的喜宴，席中，飲用烈酒威士忌，同天下午2時30分，無照駕駛搭載友人上路，車子行經新北市坪林區106乙線19公里，擦撞到陳姓男子的車子，王下車叨念幾句，就駕車返家。

返家後，王又與友人飲用高粱酒，飲酒完畢，開車載友人回家，陳姓男子稍早被撞後報警處理，警方鎖定王所駕駛車輛車牌查緝，在王的住處查獲，對王實以酒測，測出酒測值高達每公升1.14毫克。

法院審理時，王對酒駕坦承不諱，法官認為，王2017年因酒駕判刑3月確定，這次再酒駕應屬於累犯性質，王本次發生交通事故，相較過去酒駕的危險更鉅，顯見刑罰並未使他警惕，有加重刑度的必要。

判決書指出，王飲用酒類後駕車，罔顧政府不斷宣導、社會輿論不斷譴責，酒駕還造成交通事故，導致他人財產損失，判他有期徒刑7月。如果王不提上訴或提起上訴被駁回，他要去坐牢。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕

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