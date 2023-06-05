易肇事路口科技執法 竹縣死傷車禍降48.3%成全國之首
交通部公布今年1到3月全國道路交通事故件數資料，各縣市比例均有上升趨勢，唯獨新竹縣因科技執法防治有成，今年1至3月死亡人數為15人，較去年同期死亡人數29人減少14人，降低48.3%，比率居全國之首；今年1至3月騎乘機車死亡人數12人，較去年同期死亡人數20人減少8人，降低40%比率亦為全國之冠。
新竹縣警察局指出，自去年起，警方分析轄內易肇事及多違規路口評估增設8處路口科技執法，有效減少路口違規情形；另配合警政署規劃路口大執法，針對重點違規項目如闖紅燈、超速、路口未停讓等加強取締，今年1至5月取締重大交通違規11萬5551件，較去年同期取締10萬3604件增加1萬1947件，提升執法準度，有效降低交通事故。
為強化、落實防制交通事故及優化路口行人安全，針對路口行人設施改善、改善人行道、提升非號誌化路口安全、增設行人專用時相等進行道路工程優化，警察局及各分局主動發現轄內工程改善需求，提報主管單位執行改善，去年提報改善102處，實際評估需改善78處，迄今已全數改善完畢，今年持續配合各項交通工程改善措施，提升道路品質，打造安全用路環境。
另外，針對酒後駕車、競駛、飆速之情形，於周五、周六凌晨時段運用口袋戰術及主動盤查方式強力巡檢，降低酒駕肇事，維護居民安寧及用路人行車安全。
教育宣導層面，使用分層、分眾方式，警方主動走入校園、公司行號，針對機車族、高齡者、外送員及學童等不同族群進行宣導，今年已至各鄉鎮村里宣導64場次、國中小及配合監理站等單位宣導25場次，針對初領機車駕照駕駛人講習目前已執行77場次，運用多元化宣導媒介，提升用路人正確交通安全觀念，防制事故從根本做起。
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