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火山孝子花20萬長期包養 禮服酒店女收錢閃人 他卻告不贏

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子3年前以每月5萬元價格花20萬元「包養」暱稱「米娜」的酒店女子，不滿匯款後對方以已懷孕為由避不見面，林持「消費借貸契約」為證提告民事請求損害賠償要求返還20萬元，一審敗訴，林男提出上訴，改口雙方是簽立「包養契約」，指原判決不當，求予廢棄改判，新北地院以原審判決並無不合，駁回其上訴且不得再上訴。

判決指出，從事房仲業林男於2020年12月中到台北市忠孝東路一間禮服酒店消費，聽聞酒店暱稱「米娜」的酒店女子表示，想脫離陪酒行業，願當其女朋友，讓林男霸氣一口答應，並表示願以每月5萬元價格「包養」。

沒隔數日，林便匯款20萬元到康女名下銀行帳戶，沒想到康女卻藉口以已懷孕為由避不見面，林持雙方消費借貸契約為證提告民事請求損害賠償要求返還20萬元，但一審敗訴，林男不服提出上訴，並改口雙方是簽立「包養契約」，指原判決不當，求予廢棄改判。

因林男上訴時，改口稱雙方所簽的「消費借貸契約」其實是「包養契約」，企圖展開新攻防，法院認為已屬逾時提出，另依侵權行為、消費借貸的法律關係，請求應給付20萬元，非屬正當，不應准許，且原審判林敗訴的判決，並無不合，日前駁回其上訴且不得再上訴。

新北市林姓男子3年前以每月5萬元價格花20萬元「包養」暱稱「米娜」的酒店女子，不滿匯款後對方以已懷孕為由避不見面，林持「消費借貸契約」為證提告民事請求損害賠償要求返還20萬元，一審敗訴，林男提出上訴，改口雙方是簽立「包養契約」，指原判決不當，求予廢棄改判，新北地院以原審判決並無不合，駁回其上訴且不得再上訴。示意圖／Ingimage
新北市林姓男子3年前以每月5萬元價格花20萬元「包養」暱稱「米娜」的酒店女子，不滿匯款後對方以已懷孕為由避不見面，林持「消費借貸契約」為證提告民事請求損害賠償要求返還20萬元，一審敗訴，林男提出上訴，改口雙方是簽立「包養契約」，指原判決不當，求予廢棄改判，新北地院以原審判決並無不合，駁回其上訴且不得再上訴。示意圖／Ingimage

包養 酒店

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