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上櫃儲能廠天宇爆內線交易 負責人家族7人遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

近年轉型至太陽能儲能的上櫃電池廠天宇工業，2019年間處分中國大陸孫公司股權時，採家族經營的公司高層共7人，涉嫌在上述利多因素曝光前內線交易，7人各獲利近10萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處前往8處搜索，約談負責人家族及公司幹部共7人，全案依涉犯證交法內線交易罪偵辦中。

天宇最早是以電池組裝起家，曾為小米、華為電池供應商，後來因為處於電池產業下游，競爭激烈且利潤下降，近年轉為發展太陽能儲能及鋰電池技術。

據了解，2019年因中國大陸當局要求活化土地資產，天宇於是決定處分江蘇昆山廠土地，採境外交易模式，透過子公司處分孫公司所有持股。天宇與買家簽約後，可先收取訂金，交割後約半年將有七成尾款入帳。

為此天宇吳姓負責人等人，趁上述股權處分案的利多消息曝光前，與擔任公司經營高層的家族成員，共同買進公司股票藉此獲利，但每人獲利有限僅數萬元，涉案7人獲利共計約數十萬，稍晚將陸續移送北檢複訊。

上櫃電池廠天宇爆發內線交易，北檢今約談吳姓負責人家族及員工共7人。圖／聯合報系資料照片
上櫃電池廠天宇爆發內線交易，北檢今約談吳姓負責人家族及員工共7人。圖／聯合報系資料照片

新北 內線交易 太陽能

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