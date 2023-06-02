司法戰！小三侵害配偶權賠30萬元 反控元配違法蒐證也告贏了

徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。徐婦否認犯罪，辯稱「不小心將筆留在車內」，台北地院不採，判徐婦拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決書說，徐婦欠缺尊重他人隱私的觀念，審酌犯罪動機、目的、所生危害以及陳女因侵害徐婦配偶權被判賠30萬元確定等情，判徐婦拘役刑。

徐婦與黃之前為夫妻，2020年6月19日離婚。2019年11月15日前某一天，徐婦懷疑黃與陳女婚外情，將錄音筆放在黃的車子右前座下方開啟錄音，陳女11月15日上午8時30分、11月19日晚間6時分別在台北市文山區、新北市新莊區搭黃的車子，徐婦即錄得黃、陳女的行程、談話。

徐婦後來將2個錄音檔存在家中電腦，2020年2月24日晚間邀黃、陳女在住家附近公園調解妨害家庭的事，自稱側錄到黃、陳女在車上的對話，陳女提告，徐婦依竊錄非公開活動罪起訴。

徐婦稱，車子登記她的名字，她不小心將錄音筆掉在車上，沒有竊錄，錄音的內容她也不清楚。

法官認為，錄音筆有開關，如果要錄製聲音，必須刻意按壓按鍵，徐婦竟然2次將錄音筆掉在車上，且2次掉落都有按下錄音鍵錄而到陳女的聲音，難以2次都是「不小心」來置辯。

法官認為，如果徐婦「不小心」將錄音筆掉在車內，應該也會錄到車內無人時或只有黃1人開車時的檔案，但徐婦電腦裡卻只有陳女、黃的對話存檔，足以證明徐婦2次竊錄都是故意為之。