快訊

換你發大財！3生肖「年中財運超旺」第一名到哪都如魚得水

NBA／約柯奇大三元總冠軍賽G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

0056改季配息更該進場？搭00713、00878、00919打造月月領息組合

司法戰！小三侵害配偶權賠30萬元 反控元配違法蒐證也告贏了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。徐婦否認犯罪，辯稱「不小心將筆留在車內」，台北地院不採，判徐婦拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決書說，徐婦欠缺尊重他人隱私的觀念，審酌犯罪動機、目的、所生危害以及陳女因侵害徐婦配偶權被判賠30萬元確定等情，判徐婦拘役刑。

徐婦與黃之前為夫妻，2020年6月19日離婚。2019年11月15日前某一天，徐婦懷疑黃與陳女婚外情，將錄音筆放在黃的車子右前座下方開啟錄音，陳女11月15日上午8時30分、11月19日晚間6時分別在台北市文山區、新北市新莊區搭黃的車子，徐婦即錄得黃、陳女的行程、談話。

徐婦後來將2個錄音檔存在家中電腦，2020年2月24日晚間邀黃、陳女在住家附近公園調解妨害家庭的事，自稱側錄到黃、陳女在車上的對話，陳女提告，徐婦依竊錄非公開活動罪起訴。

徐婦稱，車子登記她的名字，她不小心將錄音筆掉在車上，沒有竊錄，錄音的內容她也不清楚。

法官認為，錄音筆有開關，如果要錄製聲音，必須刻意按壓按鍵，徐婦竟然2次將錄音筆掉在車上，且2次掉落都有按下錄音鍵錄而到陳女的聲音，難以2次都是「不小心」來置辯。

法官認為，如果徐婦「不小心」將錄音筆掉在車內，應該也會錄到車內無人時或只有黃1人開車時的檔案，但徐婦電腦裡卻只有陳女、黃的對話存檔，足以證明徐婦2次竊錄都是故意為之。

判決指出，案發時徐婦與黃是夫妻，雙方固然要互負忠貞義務，但不是任何一方須被迫接受他方全盤監控；徐婦竊錄目的在窺聽配偶與他人的活動，沒有法律上的正當原因，符合妨害秘密違法要件。

徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。示意圖／ingimage
徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。示意圖／ingimage

婚外情 配偶 妨害家庭

延伸閱讀

小三兒校外教學「討100元」家長超猶豫 網曝1原因該給：機會教育

跟岳母借車找小三車震 完事保險套亂塞椅背被抓包

納豆前女友祕交富商人夫 男方為了她想和元配離婚

小三花貓出生還沒滿月！「血脈壓制」10秒打趴比自己大2倍的巨鼠飼主嚇傻

相關新聞

基隆公務員入住違法民宿蒐證勒令停業 法官：釣魚合法

基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬資訊，入住調查取得違法經營證據，依違反發展觀光條例裁處10萬元並勒...

國中生走路拍籃球手滑滾馬路 騎士摔斷手腳...父母慘賠71萬

台中1名13歲國中男學生放學邊走路邊拍打籃球，卻手滑讓球滾到大馬路上害胡姓機車騎士摔車，慘跌斷手腕、腳踝，胡連同精神撫慰...

司法戰！小三侵害配偶權賠30萬元 反控元配違法蒐證也告贏了

徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。徐婦否認犯罪，辯稱「...

酒駕害死姑丈懊悔不已 自首又獲原諒一、二審都輕判3年

彰化孫姓工人酒駕前科累累被吊銷駕照，但仍喝威士忌、啤酒後騎車載姑丈出門，過彎遭車撞害姑丈慘死，彰化地院一審認為孫符合自首...

績優主任檢察官薛植和撤回轉任法官申請 只為了一個原因

檢察官任務複雜，不少檢察官選擇轉換跑道，申請轉任法官，今年共有24人申請，其中包含曾獲公務人員傑出貢獻獎的宜蘭地檢署主任...

綁3歲兒下體「戒尿布」 單親爸判刑

高雄市莊姓男子離婚獨自照顧三歲兒子，不想頻繁換尿布，拿線繩綑綁兒子陰莖致瘀傷腫脹，被幼稚園老師發現。高雄地方法院審理，莊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦