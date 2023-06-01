住宅外裝反光鏡閃光燈影響住戶 彰化男社維法裁罰

張姓男子居住在彰化縣1處透天，在屋外裝設閃光燈、貼符咒影響住戶，經住戶提告社維法，張男遭裁罰新台幣6000元，但未改善再被罰7000元，張男日前提起抗告，法院改罰6000元確定。

彰化地方法院刑事裁定書指出，張男居住在彰化縣員林市1處透天社區內，他於民國111年3月5日至5月3日間，在住處裝設反光鏡、閃光燈，並在屋外張貼符咒，夜間都會開啟燈光照射，妨害社區居家安寧和生活品質。

經住戶提告，警方依違反社會秩序維護法將張男移送彰化法院裁處罰鍰6000元確定，但同年6月至8月間，張男仍不願拆除反光鏡與閃光燈，其他住戶因而再報警處理，警方再將他移送法院裁罰，彰化地院去年10月再裁定處罰鍰7000元。

張男不服提起抗告，並辯稱他設置反光鏡是為了驅鳥，貼符咒是為了平安，認為一行為不二罰原則，要求不得再裁罰。

多名住戶出庭證稱，張男的閃光燈幾乎每天都會開啟，時段不一定，影響睡眠、影響社區安寧等；社區主委則表示，他居住社區5年以來，並無聽過有鳥害的問題，驅鳥應該不需要到此地步。

法官認為，張男先前曾因同樣案件遭裁罰，但裝設反光鏡等滋擾狀態至今仍然持續，顯示未達效力，審酌在自家房屋張貼符咒難認影響他人，因此裁定原裁定撤銷，改處罰鍰6000元，全案不得抗告。