嘉義男為女兒不平從校長告到偵查佐 檢以濫訴提誣告2件定罪

嘉義縣黃姓男子以就讀國中的女兒在校疑遭霸凌、被拒絕進入校園、公文內未遮掩陳情人姓名、不起訴處分書內描述情節用詞過於負面等，基於維護名譽、影響權益對校警、導師、校長、主任、督學、教育處長甚至偵查佐等提告，當中16案被檢方不起訴處分，由於興訟頻仍，檢方對他提起誣告，但只有2件被法判刑3月、4月，共應執行6月徒刑，可上訴。

黃男提告16案包括，公務員洩密罪、強制罪、毀損罪、隱匿刑事證據罪、公務員假借職務上權力妨害行使權利的罪、登載不實公文書罪、偽造文書罪及恐嚇取財等罪嫌，其提告的對象從校警、老師、校長、主任、督學、教育處長、偵查佐、鄉公所主任、課長等。檢方認為，這16案都不構成罪嫌，最後都予以不起訴處分。任意興訟造成當事人困擾，檢方依誣告罪嫌對他提起公訴。

但法官審理，黃男就部分案件提出告訴、告發及陳情，有可能屬於一般常情下民眾對於法規範解釋射程內的誤解、事實上評價的誤認或屬於個別價值觀誤差的合理範圍，與誣告罪的要件不合。檢察官也沒有提出其他積極證據佐證誣告犯行。最後只判2件誣告罪成立，其他無罪。

被判有罪的2件係2021年3月黃男因幫女兒請假，在校門口遇到戴有密錄器的警衛，認為警衛對他強行拍照，涉有強制罪嫌。

法官審酌，校園警衛本來即有隨時記錄校園內狀況的職權，其隨身配戴密錄器行為並無任何不妥，與妨害被告行使權利毫無關聯，依誣告罪判刑3月。

2021年3月，班導師向全班同學稱，若電視壞了，全班每名同學要賠償2000元等，他告導師涉有強制、恐嚇取財等罪嫌。

法官認為，身為班級導師，對於學生合理、正常的生活教育範圍，並沒有任何教職上的違失，所提及的賠償責任也沒有不合常理。依誣告罪判刑4月。

16案被檢方不起訴處分內容略為：

2020年9月黃男因認女兒遭導師霸凌，向校方提出霸凌申訴，經調查小組決議霸凌事件不成立。「調查小組決議書」中，洩漏陳情人身分。認為校長、學務處主任涉有公務員洩密罪嫌。

2020年10月，鄉公所約僱人員停公務車，將他電動車挪開，使得右手把毀壞，約僱人員涉有強制、毀損罪嫌；公所行政室主任、建設課長涉有隱匿刑事證據罪嫌。

2020年9月質疑美術班導師資格與相關法令規定不符，向嘉義縣政府教育處陳情，教育處函復陳情案處理結果，洩漏陳情人身分。督學等人涉有公務員洩密罪嫌。

2020年11月向縣府教育處陳情校方實施健身操有諸多不當及陳情不滿校方處理霸凌案。函復時洩漏陳情人身分，教育處長、科員等涉有公務員洩密罪嫌。

2020年9月至2021年2月檢舉某餐飲店噪音及油煙異味污染計53次經環保局派員稽查，皆未查有違規情事。2021年3月他再向環保局陳情，請求派員到場偵測，值班人員未派員了解，又表示已結案，認該員涉有公務員假借職務上權力妨害行使權利的罪嫌。

2020年9月因要進學校拿女兒物品，遭警衛攔阻，到派出所提告，分局刑事案件報告書上記載「雙方遂發生言語衝突」；2021年3月收到不起訴處分書，當中所載「雙方發生口角糾紛」、「告訴人因與被告發生上開糾紛」、「後因不滿被告處理方式即報警處理」有登載不實。因認分局偵查佐涉有登載不實公文書、偽造文書罪嫌。