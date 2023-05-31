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高科大教授涉弊！總務長洩標案給胞弟公司 兄弟檔遭聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國立高雄科技大學總務長林威成，被控涉嫌洩漏校內標案給胞弟經營的科技公司，利用限制性招標等方式，讓胞弟成功標下校區的智慧型車道標案工程，檢調昨兵分多路搜索，今依圖利罪、政府採購法等罪，聲押林威成兄弟，另該校李姓專委也涉入其中，同樣被檢方聲押禁見。

46歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，2019年起兼任高科大總務長，總管校內採購。

檢調查出，林威成在高應大任職期間，得知校方將辦理校內智慧型車道標案等工程，先利用他擔任資工系主任優勢，以資工系開發的軟體，將標案打造成特定規格，再將系統設計等內容，洩漏給胞弟經營的科技公司。

2017年開標時，林威成胞弟利用取得的資料，設計符合高應大需求的系統，最後該標案順利由其胞弟得標。

隔年高應大、第一科大、海科大三校合併，林威成掌握校方有意將全校五處校區的車道及車牌辨識系統整合，於是與時任事務組組長、現為高科大專委的李男合謀，先提案整合全校車道系統，獲得校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，讓他胞弟順利得標。

據了解，五校區車道標案總金額為800多萬元，林男胞弟成功得標後，便將600萬元轉入至林威成帳戶，後來該標案未在時限內完工，擔任總務長的林威成還協助展延，讓胞弟躲過違約處罰。

不僅於此，高科大建工校區的車道標案，林威成也涉嫌採同樣手法洩漏標案內容，讓其胞弟順利得標。檢調長期蒐證後，昨見時機成熟，兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林威成、胞弟及李姓專委及公司員工等10餘人。

林威成否認洩漏標案給胞弟，但檢方複訊後，根據相關證人等證詞，認林威成、胞弟、李姓專委已觸犯貪汙治罪條例圖利罪及違反政府採購法，今向法院聲請羈押禁見3人，粗估3筆標案林威成疑獲利逾600萬元，至於是否有插手進學校其他標案，檢調正進一步擴大釐清。

高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，今兄弟檔遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，今兄弟檔遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片

高雄科技大學 貪汙

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