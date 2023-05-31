上櫃生華科前總座退休前賣股避損 內線交易遭訴

新藥上櫃公司生華生物科技前總經理兼執行長宋台生，因2021年屆齡退休，在公司尚未發布他不續任的重大訊息前，提前賣出手上公司持股，藉此避損3690.9萬元；檢調另查出，該公司蔡姓會計和黃姓財務經理，也同樣提前賣股避損。台北地檢署今依證券交易法內線交易罪起訴宋、蔡、黃3人，但因3人已認罪並繳回犯罪所得，檢方因此向法院建請減輕其刑。

2012年，宋台生與中華開發工業銀行前董事長胡定吾共同創辦生華科，僅不到4年半便股票上櫃，因此成為生技業聞人。2021年11月間，宋男因屆齡70歲，即將在隔年1月退休，由於消息傳出前一個月，生華科才宣布新冠新藥二期臨床數據良好，將全力拚三期臨床及加速國際授權合作的利多消息，如今卻碰上宋男公告退休，股價恐出現震盪。

檢調查出，2020年7月時，宋男已達70歲法定退休年齡，但胡定吾仍為他爭取再延任1年，但2021年再延任案經送交董事會，最後未通過，決議讓宋男在年底前完成退休手續。