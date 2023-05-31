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基亞董事長張世忠涉內線交易案 不起訴確定

中央社／ 台北31日電

基亞生技董事長張世忠等15人涉嫌高端疫苗內線交易案，士林地檢署認定罪嫌不足，給予不起訴處分。案經職權再議，高檢署昨天依法駁回，張世忠等人不起訴確定。

士林地檢署起訴書指出，民國110年7月18日，食藥署疫苗專家審查委員會投票通過高端疫苗有條件使用授權，專家委員劉滄梧將此重大消息洩漏給妻子施庭芳；施女在重大消息公布前買入高端公司股票，獲利新台幣15.1萬元。

士檢審酌劉男、施女均認罪且繳回犯罪所得，今年4月依洩密罪起訴劉男，依內線交易罪起訴施女。此案移審士林地方法院，將於6月1日上午開庭。

此外，劉滄梧、高端公司員工、基亞生技員工、基亞生技董事長張世忠、張世忠妹婿黃子亮及黃子亮親友等15人，經士檢約談清查後，認定內線交易罪嫌不足，給予不起訴處分。

士檢依職權送台灣高等檢察署再議，高檢署認為，士檢調查完備，法律見解妥適，以再議無理由，依法駁回，黃子亮、張世忠等15人不起訴確定。

高端疫苗 生技 內線交易

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