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酒駕男被開罰26萬拒繳 3筆土地查封法拍變價

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區一名男子多次酒駕被開單罰款總共26萬元，卻他拒不繳納，造成他在大溪區3筆土地約44坪遭法院查封，法務部行政執行署桃園分署決定6月6日分開標售變價，桃園分署今天下午表示，義務人拒不繳納酒駕罰款，土地遭拍賣變價，顯示該分署強力打擊酒駕決心。

行政執行署桃園分署將在6月6日辦理聯合拍賣會，這次拍賣不動產、動產物件，包括中壢區透天厝、大溪區土地及豐田Lexus轎車及中華小貨車，還有水晶洞、未上市股票等物件拍售，主任行政執行官吳學寬表示，當天法拍物件眾多，歡迎有興趣民眾搶購。

這次法拍物件，包括中壢區一棟透天厝，因為屋主積欠地價稅、牌照稅及國道通行費共116筆30萬元拒不繳納，該分署前2拍流標，當天將執行第3拍標售，拍定點交。另外大溪區3筆土地分別是79、27及42平方公尺，合計約44坪，業主酒駕被開單罰款總共金額26萬元，卻拒不繳納，3筆土地遭法院查封拍賣，該分署表示，該3筆土地當天執行第一次標售，持分完整，採分標方式拍賣。

桃園分署表示，這次聯合拍賣會亦拍賣2005年Lexus轎車及中華小貨車及水晶洞等動產物件，該輛Lexus轎車因前2次法拍流標，這次第3次法拍，底價拉低，2005年中華小貨車，車況、外觀維持不錯，第2次拍賣，出價超過底價一半以上即有機會拍定，歡迎有興趣民眾參與拍賣。

2005年豐田Lexus轎車2次法拍流標，即將第3次法拍，底價拉低。圖／行政執行署桃園分署提供
2005年豐田Lexus轎車2次法拍流標，即將第3次法拍，底價拉低。圖／行政執行署桃園分署提供
中壢區一棟透天厝屋主欠稅30萬元拒繳，法院查封拍賣前2拍流標，將執行第3拍標售。圖／行政執行署桃園分署提供
中壢區一棟透天厝屋主欠稅30萬元拒繳，法院查封拍賣前2拍流標，將執行第3拍標售。圖／行政執行署桃園分署提供

桃園 酒駕 法拍

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