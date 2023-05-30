屏縣長選舉訴訟蘇清泉敗訴 選委會：嚴守公平公正公開
國民黨屏東縣長落選人蘇清泉在去年縣長選舉以1萬1077票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公與計票有誤，向法院提出當選無效、選舉無效訴訟。屏東地院今判蘇清泉敗訴，可上訴。屏東縣選委會表示，訴訟結果證明，工作人員嚴守公正、公平、公開原則。
屏東縣選委會今指出，感謝屏東地方法院在縣長選舉訴訟案，快速完成判決，這次選舉過程，因媒體報導票數誤植的渲染及極少數選務工作人員小疏忽，造成屏縣大多數選務工作人員辛勞受誤解。但訴訟結果，證明工作人員嚴守公正、公平、公開原則，盡心盡力完成使命，選委會由衷感謝這1萬多名工作人員辛勞努力；另本會尊重候選人訴訟權利，希望能接受訴訟結果。
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