桃園中壢員警扮詐欺獵人 破獲假檢察官百萬詐騙案

桃園中壢分局今日查獲一名西裝19歲的戴姓男子，持偽造的台北地檢署公文，已騙取72歲葉姓老婦人90萬元，還想進一步詐騙46萬時，因家人發現，趕緊報警，警方決定將計就計，趁戴姓男子上門索取贓款時，當場逮捕戴男。

警方表示，葉姓老婦於24日接到詐騙電話，說是涉案變成人頭帳戶，讓老婦好驚慌，而電話那頭的假檢察官更是以要監管帳戶現金及偵查不公開為由，要求不能通知家人。

警方指出，葉姓老婦隔天將90萬元交給由戴姓男子假扮的「法院專員」監管，後來因為出門的時間有異，引起家人關心，一問之下才發現被騙，趕緊通知警方，中壢派出所調查後發現，戴男還要繼續行騙46萬元，決定將計就計，當場逮捕戴男。

戴姓男子透露，因為賭博欠債，才會找偏門工作想賺快錢。鋌而走險的下場就是被警方逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。