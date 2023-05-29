衣服攤員工被控侵吞百萬 遭質問沒反駁法官認了她有做

高雄蔡姓女子2018年起幫王姓老闆擺攤賣衣服，卻被抓包收到的現金常常放入口袋，王女發現蔡女3年來竟然侵吞近百萬，當面質問時蔡女也沒反駁，高雄地院審理後，依業務侵占罪判蔡女10月徒刑，扣除蔡女吐還的5萬元，還要沒收95萬元犯罪所得。

判決指出，在高雄、台南、屏東擺攤賣衣服的王女，2018年起聘請蔡女幫忙擺攤做生意，前年1月初，王女發現蔡女收完顧客付的錢以後，卻放入口袋沒有交出來，懷疑蔡女早習慣將錢納入自己口袋。

前年2月間，王女再次目擊蔡女侵吞款項，當面向蔡女質問，後來王女不想再隱忍，傳訊給蔡女「你來我這上班近3年 你拿走的錢難以估計」、「你偷走的錢超過100萬，你一個月要還我多少錢」、「要就每月扣錢，不然就一次還款，否則上法院」。

蔡女見侵吞公款被抓包，回訊給王女，只願每月償還1萬元，但王女認為每月僅還1萬元，與蔡女侵吞的款項差距大，報警對蔡女提告侵占。

檢方偵辦時，蔡女喊冤，稱她當時是為了安撫王女，才跟她坦承有拿了100萬元，但當時只是虛應對方，她根本沒有侵占賣衣服的錢。但檢方認為，王女質問蔡女時，若蔡女自知理虧，怎會簽署還款協議，不採信她說法，依業務侵占罪將她起訴。

高雄地院審理時，蔡女辯稱，王女看到她口袋鼓鼓，就認為她每天裝好幾萬回去，但根本沒有這件事，是王女看她好欺負，才逼她簽下還款資料。

法院當時另傳喚與兩人一起工作的另名王姓員工作證，員工直指曾看過蔡女拿錢，雖然當下沒有明講，但收攤時都會跟老闆提到蔡女偷錢。

法官另根據王女、蔡女對話紀錄，發現王女質問蔡女任職3年拿走100萬時，蔡女不僅沒有反駁100萬的事實到底存不存在，反而反問王女打算如何扣款讓她償還，甚至提議每月扣款1萬元。