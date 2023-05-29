2個月內被逮3次！聘非法移工被抓包 板模包商挨罰70萬

高雄李姓板模包商曾因聘請非法移工，被勞工局開罰15萬元，結果去年6月至8月間，李男又被移民署專勤隊在工地抓到3次，合計聘請11名非法移工，高雄地院審理後，依違反就業服務法，合計科李男70萬元罰金。

判決指出，李男前年5月4日以日薪1500元價格，聘請逃逸移工到他承攬的工地工作，結果被勞工局、移民署等單位抓到，挨罰15萬元。

但受罰後，去年6月至8月間，李男接男承包高雄多處工地，仍繼續以日薪1000元至1500元價碼聘請逃逸移工，從事板模、綁筋、粗工等工作。

移民署專勤隊獲報後，分別在6月27日、7月12日、8月31日前往工地查緝，分別帶回3、3、5共11名逃逸移工，勞工局獲報後，發現李男前年才剛挨罰，又繼續聘請逃逸移工，於是函請高雄地檢署偵辦。

檢方偵結後，認為李男5年內接連違反就業服務法，偵結後將他起訴，面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。