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台南後壁養雞場違法填土 市府決撤銷容許、開罰15萬元

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導

台南市後壁一處養雞場整地工程，地方反對並檢舉有填入不符規定的土石行為，市府聯合稽查確發現現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營建剩餘土石方，已違反農業發展條例施行細則第2-1條規定，決議廢止容許使用同意書，地政局也將依違反區域計畫法21條裁罰15萬元，並限期3個月改善，若不遵從者將按次處罰。

市議員李宗翰表示，3年前業者承諾把堆肥場改成倉庫使用，但最近又傳出要設雞場，說明會里民全數反對，但業者依然持續挖掘動工，市府撤照決定符合地方民意，未來也要加強把關，當地還有不少舊式雞舍全年飄臭味，應加強輔導淘汰。

市府表示接獲後壁區公所反應該區一蛋雞養雞場設置基地，疑似使用違規土方填土，農業局昨天下午會同地政局、工務局、環保局、警察局、後壁區公所及行為人至現場聯合勘查，

農業局強調，業者未依核發的畜牧設施容許使用同意書內容使用，將請業者陳述意見，並依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第33條規定，廢止該容許使用同意書，同時通知工務局廢止建築執照。

農業局呼籲農業設施申請業者，如農地需回填外來土方，應依農業發展條例施行細則第2-1條規定，不得回填砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，以免影響農業生產環境之安全性及符合農地使用管制規定。

地政局表示，有關道場段158地號,，經農業局辦理聯合會勘已確認土地回填土方含有石塊磚頭，不符合農地農用,後續將移送地政局，由地政局依違反區域計畫法之使用管制規定予以裁罰，經初步了解，該土地面積達1.5公頃以上，依本市裁罰基準，將處15萬元罰鍰，並限期3個月內改善。

台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府決廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供

農地 廢棄物 警察

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