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新北市石碇區公所防災標案涉貪 前區長聲押禁見
新北市石碇區前區長李皓榕及技士黃種奇，涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，疑似與施作廠商勾結，洩漏底標、護航廠商圍標並收受賄賂。台北地檢署昨指揮調查局兵分12路約談李、黃及該區前里長王金洞及涉案廠商，訊後檢察官依涉犯貪汙治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪將李男聲押禁見，其餘人則以5到20萬元交保。
新北市石碇區因地處山區，每逢颱風、暴雨常出現山崩、土石流等災害，因此區公所為保持道路暢通、水電供應正常，每年都編列大筆預算因應各類緊急情況。由於類似災害緊急搶修標案，均需依政府採購法公開招標，因此出現官商勾結弊端。
檢調懷疑，主要負責招標業務的黃男，是在李男授意下與投標廠商勾結，王男則疑似擔任中間人，至於相關公務員實際收賄金額或不法所得，檢調正釐清當中。
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