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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

張淑晶蹲牢想再審嗆「檢察官誘導房客」 開庭借筆讓法官好猶豫

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證人，出現租約爭議就以莫須有的罪名提告，受害人數達78人，又被依誣告等罪判8年6月刑定讞，得易科罰金之刑另計。張婦就誣告案聲請再審，台灣高等法院今開庭，她指檢察官誘導房客，並稱是因媒體影響才遭重判。

張淑晶（54歲）今帶著兩大袋資料出庭，一坐下就向法官借「筆」，法官雖同意借筆，但請法警注意她用筆的情形。

張淑晶在網路上刊登租屋訊息，卻是「刊A屋租B屋」，房客到場才被告知便宜的房間已出租，帶看貴6000元以上的套房。她利用房客多為經濟弱勢或未成年人、青年學子，法律知識薄弱，要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話。

張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，但一旦出現租約爭議，她卻藉此機會虛構連帶保證人在場簽約、知情，向地檢署提告房客及連帶保證人侵占門禁電卡、毀損家具、不付房租或偽造簽名等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，本案受害人數多達78人。

新北地院一審認定張淑晶犯18件誣告罪，判7年徒刑，另外3件詐欺、1件強制罪判處1年2月得易科罰金之刑。案件上訴，高院認為，依據對話內容，張淑晶常說要提告或「法院見」，可見對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度，張淑晶執意虛構申告，變造證據強化申告內容，還大量「濫訴」想置房客受牢獄之災。

二審認為，張淑晶是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，壓迫手段耗費大量國家司法資源，即使被害人獲檢方不起訴也不收斂，誣告惡意「節節高升」，惡性應加以嚴懲，以19件誣告罪改判為8年6月徒刑，其餘駁回；最高法院駁回上訴定讞。

張淑晶不滿重判，聲請再審，今天她自稱符合「低收入戶」資格，目前還在審核中，但開庭時又自爆「國稅局說我租金有上千萬」。張婦表示，偵訊時對她有利的證據都未記載於審判筆錄，並稱承辦的檢察官誘導房客，否則上千份的租約都應該提出告訴。

張婦以證人作偽證為由，聲請再審，並表示有些租客確實沒付錢，她沒有誣告，最後氣呼呼地說檢審根據媒體報導辦案。

女房東張淑晶不滿遭重判，她聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影
女房東張淑晶不滿遭重判，她聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影

張淑晶 房客 提告

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