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潑糞討債 男子出面租車幫助公然侮辱罪起訴
邱姓男子朝人潑糞挨告，檢警查出邱男犯案前曾駕駛由不明人士以3000元委託陳姓男子所租的汽車。邱男犯後未到案遭通緝，台北地檢署今依幫助公然侮辱罪等罪嫌起訴陳男。
檢警查出，身份不詳的委託人為試圖掩蓋行蹤，增加事後追查難度，給付陳男3000元委託租車，再交由邱男駕駛。警方調閱監視器發現，2022年1月17日案發當天，邱先開著租賃車停在民生東路邊，變裝改搭計程車到位於光復北路的犯案地點，朝被害人潑糞。
北檢查出，全案至少有3人涉案，不過仍無法確定花錢委託陳男租車的人身份，但陳男與動手潑糞的邱男之間互不認識，陳男也不清楚委託者真實身份和委託原因，便接受委託協助邱男對被害人當眾潑糞。
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