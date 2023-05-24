南市酒駕肇事較去年同期減14.6% 因主動積極做這些事

酒後駕駛經常使得許多幸福家庭破碎，也是警方執法重點，台南市長黃偉哲表示，過去一年來警方加強取締，加上酒駕累犯者照片公布措施等執法，統計酒駕事故減少了130多件，期盼繼續加強執法，也呼籲民眾勿以身試法，酒後切勿駕車。

台南市政會議昨天說明酒駕防制相關作為，警察局指出，統計111年3月至112年2月期間，台南市酒駕取締共6870件，與去年同期6329件相較，增加541件，增加比率為8.5%；酒駕肇事為799件，與去年同期936件相較減少137件，減少比率為14.6%。

黃偉哲表示，近一年來台南市取締酒駕增加了541件，酒駕事故則減少137件，酒駕事故減少了，就能進一步減少人命跟財物損失。

南市警局也結合「酒駕事故地點」與「轄內常飲酒集中地點」，規畫酒駕勤務部署來降低酒駕事故，每個月皆執行署頒取締酒駕專案勤務2次、局辦專案勤務2次以上，此外，也不定期規畫大執法。警方並每週分析比較酒駕取締及傷亡事故件數，要求各單位檢視、修正勤務規畫及部署方式。

市警局也針對酒駕肇事案件溯源，調查店家有無勸導勿酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等，111年1月至112年4月已列管39家未勸導禁止酒駕店家；111年3月至112年2月之間也公布酒駕累犯者照片累計215件。

在宣導作為方面，市警局向餐廳、KTV等販售酒精飲品處所業者積極推廣「代叫計程車、酒後代駕」服務，預防顧客酒後上路；於交通事故死亡個案發生時，辦理社區治安說明會，邀請事故發生處附近居民參與，擴大交通宣導效果，並藉以警惕與借鏡。