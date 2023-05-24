王令麟獄政弊案 涉案典獄長遭撤職

綠島監獄前典獄長蘇清俊昨遭懲戒法院判撤職，停止任用4年。圖／聯合報系資料照 東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑卻在獄中享特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院昨判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台北監獄科員祖興華撤職，各停止任用四年、一年。台中監獄前副典獄長趙崇智也因另案被撤職，停止任用二年。

蘇清俊曾任台北監獄副典獄長，運用昔日長官威勢替王令麟安排接見、假釋提報。王令麟透過特助胡曉菁定期餽贈蘇清俊禮盒，招待入住市價十八萬元的東森海洋溫泉酒店總統套房。監委調查發現，蘇清俊還接受其他受刑人不當餽贈，價值約五十九萬元。

監察院認為，二○一四年六月胡曉菁欲至宜蘭監獄辦理受刑人吳乃仁、顏萬進特別接見，託時任綠島監獄典獄長蘇清俊代聯繫，蘇打電話給時任宜蘭監獄典獄長吳載威情商。胡曉菁偕同東森集團所屬子公司森森百貨公司副董事長、遠富國際公司董事長趙世亨抵達宜蘭監獄，吳指示同仁幫忙。

而根據檢方刑事調查，事成後胡曉菁和蘇清俊邀約吳載威下班後吃海鮮，贈送一晚定價二萬一八○○元的東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券五張，餐敘結束後胡曉菁再安排吳、蘇到溫泉酒店打麻將。

祖興華則是蘇清俊調綠島後，替王令麟傳遞各種訊息，接替蘇的任務，收受東森購物台禮物。

趙崇智二○一三年七月至二○一四年十一月擔任中監副典獄長，受人委託照顧服刑中友人，趙違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定，並收受財物。