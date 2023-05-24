快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王令麟獄政弊案 涉案典獄長遭撤職

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

綠島監獄前典獄長蘇清俊昨遭懲戒法院判撤職，停止任用4年。圖／聯合報系資料照
綠島監獄前典獄長蘇清俊昨遭懲戒法院判撤職，停止任用4年。圖／聯合報系資料照
東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑卻在獄中享特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院昨判違失重大的綠島監獄典獄長蘇清俊、台北監獄科員祖興華撤職，各停止任用四年、一年。台中監獄前副典獄長趙崇智也因另案被撤職，停止任用二年。

蘇清俊曾任台北監獄副典獄長，運用昔日長官威勢替王令麟安排接見、假釋提報。王令麟透過特助胡曉菁定期餽贈蘇清俊禮盒，招待入住市價十八萬元的東森海洋溫泉酒店總統套房。監委調查發現，蘇清俊還接受其他受刑人不當餽贈，價值約五十九萬元。

監察院認為，二○一四年六月胡曉菁欲至宜蘭監獄辦理受刑人吳乃仁、顏萬進特別接見，託時任綠島監獄典獄長蘇清俊代聯繫，蘇打電話給時任宜蘭監獄典獄長吳載威情商。胡曉菁偕同東森集團所屬子公司森森百貨公司副董事長、遠富國際公司董事長趙世亨抵達宜蘭監獄，吳指示同仁幫忙。

而根據檢方刑事調查，事成後胡曉菁和蘇清俊邀約吳載威下班後吃海鮮，贈送一晚定價二萬一八○○元的東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券五張，餐敘結束後胡曉菁再安排吳、蘇到溫泉酒店打麻將。

祖興華則是蘇清俊調綠島後，替王令麟傳遞各種訊息，接替蘇的任務，收受東森購物台禮物。

趙崇智二○一三年七月至二○一四年十一月擔任中監副典獄長，受人委託照顧服刑中友人，趙違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定，並收受財物。

監獄 典獄長 王令麟

延伸閱讀

王令麟獄政弊案 綠島典獄長蘇清俊等3人遭撤職

徵召侯友宜恐激怒郭台銘 邱毅：朱立倫私心卻助蔡政府脫困

緬甸移工變僑生！桃警外事課18年前弊案 更五審2警判有罪

丁允恭性騷案遭撤職停用3年 聲請裁判憲法審查遭駁回

相關新聞

跟騷法1周年 保護令審理時效慢

「跟蹤騷擾防制法」去年六月一日正式實施，現代婦女基金會表示，警政署統計至四月卅日止，近一年全國共受理二七二四件跟蹤騷擾案...

王令麟獄政弊案 涉案典獄長遭撤職

東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑卻在獄中享特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院昨判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台北監獄...

三星鄉長涉貪案2人交保遭高院撤回 地院今仍裁定請回

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪案，宜蘭地院5月17日裁定李志鏞收押禁見，農業課長蕭振岳15萬元交保、張姓廠商20萬元交保，李志鏞...

前外交官愛上幫傭…贈與2600萬遺產 子女喊告法院1理由判敗訴

一名國姓退休外交官與家中曾姓幫傭自2014年起交往，在2020年1月5日死前以贈與方式將2600萬餘元遺產給她，國姓前外...

涉找人頭開假發票詐貸 上櫃影視公司前總座遭訴

曾製作《家和萬事興》、《小資女孩向前衝》和《甘味人生》等影劇作品的上櫃公司昇華娛樂傳播謝姓前總經理，涉嫌利用2間人頭公司...

南港員警約友見面多次吸毒助興 判刑8月緩刑3年

台北市警局南港警分局警備隊王姓警員，被新北地檢署以三度在與他人相約見面時以二級毒品安非他命助興，並收受毒品款項，依藥事法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦