76行者前總召陳修將打死女友 二審今改重判10年10月

「76行者」前總召陳修將涉打死女友，台中高分院今宣判，改判10年10月。聯合報系資料照

「76行者」前總召陳修將在前年10月間，因懷疑胡姓女子與他人有親密關係，徒手將胡女打死，一審依傷害致死罪，判刑9年6月，全案上訴二審，審理期間，陳辯稱，胡女頭部致命傷是因樓梯間跌倒造成，一審原判刑9年6月，但台中高分院今天宣判，認定原量刑過輕，改判10年10月，可上訴。

台中高分院認為，胡女腦部傷勢嚴重，顯見陳修將犯行時「用力之重」，導致22歲胡女死亡，讓胡母承受劇痛，陳犯後否認傷害致死犯行，也沒有與死者母親達成和解，態度不佳，一審量刑過輕，撤銷原判決，改判10年10月，仍可上訴。

全案在審理時，陳辯稱，對於傷害事實認罪不爭執，但對於檢方指控，他涉嫌強抓胡女頭撞地板致死一事，則否認犯行，強調胡女在汽車旅館內有吸毒、吃藥，他要離開旅館時，胡女不讓他離開，在旅館樓梯間有肢體拉扯，胡女才從樓梯跌落，造成頭部致命傷勢。

胡女父母則說，沒有看到陳認罪，還把責任推卸給已經死去的女兒，說女兒是從樓梯上摔死的，而不是被打死的，一審判刑太輕，希望法官重判。

檢警調查，「76行者美容修復團隊」前總召集陳修將（42歲），因懷疑胡姓女友與陳姓男子有親密關係，先在前年10月5日下午，在胡姓女子位於彰化市的租屋處，徒手毆打胡女，造成胡女臉、脖、眼睛、手臂多處瘀傷，陳為使胡女承認與陳男發生親密關係，還以手機錄音方式，錄下與胡女對話，也成為證據。

陳修將指示胡女傳訊給陳男，企圖套話，以核實胡女情節，但引來陳男不滿，僅回「不要亂講話」，陳修將接著懷疑陳男將對他與家人不利，所以在同年10月8日清晨，帶著胡女住進彰化縣一家汽車旅館，隔天晚上，他向胡女追問陳是否要對他或家人不利時，因不滿意胡女回答，再度徒手毆打胡女。

前年10月14日下午睡醒後，陳修將發現胡女用手機與他人連繫，認遭背叛，一氣之下，用手抓胡女頭髮將頭用力撞地板，又猛毆胡女左眼、頭部等要害，抓胡女頭髮用力撞房間床鋪與窗簾間地板，導致胡女當場昏迷，後來將通知朋友將胡女送醫時，胡女已不治，檢方雖依殺人罪起訴，但一審認定是傷害致死罪，判刑9年6月。