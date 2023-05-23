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17歲詐團車手疑黑吃黑 被逼生吞麵包蟲 差點被當豬仔賣

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名17歲少年加入詐騙集團車手，前年3月因得手贓款去向不明，被上游懷疑黑吃黑，慘遭4名成員聯手毒打、強拍裸照及逼吞麵包蟲，還差點變成豬仔賣器官，幸坐車移動時找到機會逃跑才躲過一劫；桃園檢警事後逮1名涉案陳姓男子，經桃園地院審理，全案依妨害自由判刑5月，得易科罰金，詐欺部分則諭知無罪。全案可上訴。

判決指出，該名少年因上游沒收到贓款被懷疑黑吃黑，前年3月被集團成員帶到平鎮某汽車旅館房間痛毆、強拍裸照（妨害秘密部分未提告）和生吞麵包蟲，甚至被威脅吃老鼠和當豬仔賣器官，要他交出贓款。後來，少年聲稱錢是交給一名王姓男子，眾人搭車離開汽車旅館前往桃園火車站尋人，他才有機會趁隙脫逃，跑到平鎮母親家求救。

檢警事後找到在場的陳姓男子，他辯稱自己雖有加入詐騙集團，但未參與本件詐騙案，在汽車旅館也是從頭到尾在旁觀看，沒有動手；不過，少年指證歷歷，稱強拍裸照、威脅吃老鼠和賣器官的就是陳男。少年還說，自己只做過1次，後來被懷疑黑吃黑，遭毆打、拍裸照等方式對待，之後就不敢做了。

法院調查，陳男承認曾與少年及其他詐團成員搭同一輛車離開汽車旅館去尋人，見少年逃跑後，也曾和其他人去少年父親位於桃園區的住處找人，認定他並非無關案情的第三人。

法院認為，陳男行為涉犯非法剝奪行動自由罪，考量他犯後否認，未與少年和解，因此量處其刑。詐欺部分因陳男否認，全案證據又不足以證明他涉案，因此諭知無罪。

桃園一名17歲少年當詐騙集團車手被懷疑黑吃黑，遭4名成員聯手毆打、強拍裸照和逼吞麵包蟲。本報資料照
桃園一名17歲少年當詐騙集團車手被懷疑黑吃黑，遭4名成員聯手毆打、強拍裸照和逼吞麵包蟲。本報資料照
桃園一名17歲少年當詐騙集團車手被懷疑黑吃黑，遭4名成員聯手毆打、強拍裸照和逼吞麵包蟲（示意圖）。本報資料照片
桃園一名17歲少年當詐騙集團車手被懷疑黑吃黑，遭4名成員聯手毆打、強拍裸照和逼吞麵包蟲（示意圖）。本報資料照片

桃園 詐騙集團 裸照 車手

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