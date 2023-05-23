台中惡姊妹凌虐印尼女看護 剪內衣逼裸體工作還灌水毆打

台中市七旬侯姓老婦去年5月間聘請印尼籍女看護照料中風的兒子，但其兩個文姓女兒，從女看護來台開始，常以工作不力為由，以毆打方式凌虐印女，甚至以剪破內衣，要求印女赤裸上身照料文男，還逼印女超時工作21小時，苛扣薪資，檢方昨偵結起訴侯姓母女等3人。

台中地檢署檢察官張富鈞調查，七旬侯姓婦人與女兒文姓姊妹（46歲、43歲），從去年5月起聘僱印尼籍W女來台擔任看護工，照顧中風兒子文男，工作9個月期間，侯婦及2名女兒經常以工作不力為藉口，以摑掌、拉扯其頭髮撞牆或以毆打、腳踩、扭捏、狠咬等強暴方式毆打W女。

文姓姊妹還以強拉W女至浴室將其全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌W女嘴巴，還以電扇吹當時全身濕冷的W女，甚至以W女外衣骯髒為由，強行要求W女在餵食文男時，僅能穿著內衣褲，更用剪刀將W女內衣剪斷，藉此凌虐W女。

另外，侯姓母女3人，還會以新冠疫情嚴重為由， 禁止W女外出與外界接觸而有求救機會，沒收保管W女手機、護照，限制其與家人及外界聯繫，以此等方式私行拘禁W女行動自由，造成W女全身多處挫傷及心靈嚴重受創。

W女每日工作時間從早上6點30分到隔日凌晨3點，長達 21.5 小時，每個月薪水更被巧立名目剋扣殆盡，例如會以W女有5次洗衣，需扣洗衣費1萬元。

台中地檢署在今年3月間接獲通報後，由中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣專勤隊、台中市霧峰警分局、彰化縣員林警分局組成專案小組偵辦，全案在3月23日搜索，24日聲押文姓姊妹獲准，侯婦以5萬元交保。