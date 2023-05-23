偷磅盜鎳生鐵獲利千萬 17人落網

彭男等人利用地磅干擾器等工具，完成偷磅後再轉運鎳生鐵獲利，警方日前獲報後，派員攻堅逮捕１７人。記者張議晨／翻攝 彭姓、何姓男子涉嫌與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，以竄改地磅站數據手法竊取鎳生鐵金屬，再轉運廢鐵廠銷贓出口，某知名上市電纜廠因此損失超過二千四百萬元。警方逮捕彭等十七人，依竊盜、侵占罪嫌偵辦，擴大清查受害廠商。

警方調查，彭曾任職貨運公司，找熟識、可信任司機合作，並與高雄港地磅站人員串通，在地磅站安裝干擾器，只要串謀的拖車經過，即遙控竄改過磅數據，滿載卅五噸卡車實際過磅僅剩卅噸。

由於拖車都裝有ＧＰＳ系統，彭等人會將ＧＰＳ交給其他成員按既定路線行駛至卸貨地點，營造正常行駛假象，實際上串謀拖車則駛往仁武區一家地磅站，將「多餘」鎳生鐵轉運銷贓。

今年二月間，受害上市電纜廠發現鎳生鐵原料每次進口至少都有百分之六耗損，原懷疑東南亞出口國短報，但調查出貨單、地磅資料都相符，才懷疑有內鬼報警。警方研判載運的拖車最可能涉案，跟監蒐證後發現彭男等人的「五鬼搬運」偷竊手法。

本月初，警方趁彭男等人「轉運」時抓人，逮捕彭男、何男及合作地磅站員工、貨運司機共十七人，起出地磅干擾器遙控器及改裝的ＧＰＳ裝置，另有疑似贓款三百萬元；十七人坦承犯行，訊後分別交保、請回。

警方調查，該集團分工縝密，至少二度以同樣手法竊走逾百公噸鎳生鐵，以進口價值計算，獲利逾二千四百萬；不排除還有其他廠商受害，擴大清查。