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撕交通地獄標籤 「小市民」登各大頭版廣告促嚴格執法
外媒稱台灣「行人地獄」，警政署5月展開交通大執法，強力取締不禮讓行人的交通違規情形。署名「小市民施克德」者，在今天聯合報等平面媒體刊登半版頭版廣告，內容主張要解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，訴求全力貫徹嚴格執法。
「小市民施克德」的頭版廣告見於聯合報、自由時報、中國時報等平面媒體。內容為，「致：相關首長，解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！！！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史」。
有網友將該則報紙廣告分享到「爆怨公社」，他表示，台灣的交通法本身就有很大的問題，「有問題你不去反映，你卻要長官殺無赦」。
網友反應不一，「交通設計也是大有問題」、「直接吊銷執照」、「現在是彼此報復的時代，一個有缺陷的交通設計跟罰則，罰則不但不能讓交通變好，還讓官員可以踢皮球，讓人民彼此無所適從，造成守規則是受罰，違反規則反而是正確的錯亂現況」、「不如用科技執法，簡訊通知」、「交通部就只會，沒有什麼是罰單處理不了，如果有，就加倍罰」。
●廣告全文：
致：相關首長
解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，
嚴格執法！！！
如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史。
小市民施克德
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