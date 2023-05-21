男子與人起衝突不滿遭勸 灑汽油火燒母判5年8月

戴姓男子與人發生肢體衝突，戴男的母親上前勸阻，他認為母親迴護外人，竟向母親潑灑汽油及點火，所幸母親把火踩滅。高院日前依殺害直系血親尊親屬未遂罪判他5年8月。可上訴。

台灣高等法院判決指出，戴男於民國111年1月間在新竹縣某山步道前擺攤時，因故與姪女的男友發生肢體衝突，戴男的母親見狀上前勸阻，戴男因認為母親迴護外人而心生不滿，駕車下山。

戴男回到擺攤處後，徒手將母親推入充作倉庫用的休息室，並對母親揚言「我要把妳燒死」及「不要在這邊擺攤位了」等語，隨後取出供除草機使用、裝有汽油的寶特瓶朝母親身上潑灑，再以打火機點燃紙張朝母親方向丟擲，將在倉庫門外以徒手拉住門把，阻止母親逃離。

戴男的母親遭潑灑汽油時，立即以身旁毯子遮擋，後來又以手腳拍打、踩滅點燃紙張，火勢才沒蔓延。戴男後因車子阻礙他人通行而遭通知移車，他才放開倉庫門把，戴母趁機逃出並報警。

高院合議庭審酌，戴男不思感念母親撫育辛勞，僅因細故竟欲殺害母親，且犯案手段是以具有高度易燃性的汽油朝人及建築物潑灑，更試圖引燃汽油造成火災燒死母親，幸因母親及時撲滅火源而未釀成憾事，犯罪手段十分惡劣。

高院指出，戴男於審理中，不僅未感謝母親在其羈押期間持續送藥、寄錢至看守所供其使用，反汙衊母親為貪圖步道清潔費而誣陷其為此案犯行，明顯犯後無自省之意、態度差。

合議庭考量戴男長期罹有疾病，領有身心障礙證明等，且經原審送鑑定認具有反社會性人格，造成其行事偏激，於盛怒之下鑄成此錯等，依殺害直系血親尊親屬未遂罪，判處5年8月有期徒刑。全案可上訴。