影／何時休？屏警半個月取締逾1400件 斑馬線上行人仍被撞

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

車輛未禮讓行人罰款新制上路，全台各縣市警方5月起大動作取締違法行為，盼提升行人用路安全，屏東警方短短2周內就取締了超過1400件違規案件，昨日下午在屏東市還發生一起行人遭撞意外，肇事原因就是因駕駛在轉彎時，未暫停並禮讓行人通過；警方呼籲，民眾行車時務必專注前方，現已加強執法力度，嚴格取締違法案件。

警方表示，屏東市昨日下午4點多，李姓男子沿瑞光路一段由北向南行駛，在轉彎時撞到1名由南向北準備通過行人穿越道的男子，雖未酒駕且行人僅受輕傷，但這起事件再次凸顯出行人安全的重要性。

警方指出，5月起在易肇事路口及路段，安排警力與架設攝影機，針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車、違規臨時停車，及取締道路障礙等進行取締，其中，車輛不禮讓行人的違規行為，僅僅兩周內就已取締1460件，顯然民眾十分缺乏「禮讓行人」的觀念。

局長蔡文峰呼籲，駕駛人行車時務必專注前方，行經行人穿越道時，應暫停確認無行人再行通過，共同維護路口行人安全，並強化執法力度，嚴格取締違法情事。

屏東市昨日下午發生行人遭撞意外。警方2周內已取締超過1400件車輛未禮讓行人違規案件。圖／警方提供
屏東市昨日下午發生行人遭撞意外。警方2周內已取締超過1400件車輛未禮讓行人違規案件。圖／警方提供

屏東 人行道 路口不停讓行人

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