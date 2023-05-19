北市議員楊植斗選前朝NCC潑漆 檢不起訴：未造成實質損害

國民黨台北市議員楊植斗去年選前因不滿名嘴周玉蔻搬弄同黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞風波，以及NCC就周女抹黑前立委顏寬恆家族輕罰40萬元，趁夜向NCC大門潑灑綠色油漆，被警方依刑法毀損罪嫌送辦。台北地檢署調查後認為，大門油漆經清理，並不會造成實質上的損害，今將楊植斗不起訴。

楊植斗是在去年9月28日晚間10時許，先在個人臉書上發文指稱「NCC偷走了我們的民主」，認為周玉蔻去年12月就已追殺顏寬恆，NCC直到現在距離選舉不到2個月，才對去年顏家的案件開罰，讓他「真的很憤怒」。

隔天上午約6點50分，楊植斗手持兩桶綠色油漆朝NCC大門潑灑，之後馬上在臉書自曝撥漆行徑，表示「NCC請出來面對，選前的不實謠言，選後只輕罰40萬，若沒人有動作，周玉蔻最近的案子，可能也要拖到明年才辦」、「這樣的NCC，甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色」等。