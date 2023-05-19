要女部屬「跪下屁股抬高」 磐石軍艦伍長記1大過興訟遭駁

磐石軍艦曾姓一等士官長副班長兼伍長對女部屬有拍頭、摸臉和出言不當等行為，磐石軍艦行政調查屬實後，召開評議會，決議記大過1次；曾提行政訴訟，高雄高等行政法院駁回。曾上訴，最高行政法院駁回確定。

曾姓伍長2021年4月至11月間，曾雙手捧著女部屬的臉說「小可愛，妳到底在幹嘛」，又有拍打女部屬肩膀或頭部等舉止。軍艦2021年11月29日召開評議會，決議記曾1大過，他提訴願，國防部認為訴願決定認定輔導長張姓中校為案件調查人員，又任該艦人事評議會委員並出席參與投票，有未迴避的程序瑕疵。軍艦2022年3月10日重開評議會，但仍決議記大過1次。

因高雄高等行政法院駁回曾姓伍長訴訟，他上訴。曾說，女部屬聲稱有被要求「跪下屁股抬高」一事不是真的，「拍打頭部」的說詞也前後矛盾，而所謂「捧著臉頰說小可愛」，從錄影光碟看不出來他的手是否有觸碰。

曾說，事件發生前，他曾發現女部屬利用承辦代收新進人員補繳年資費用而侵占情事，他依法上報，橋頭地檢署偵辦中，可見女部屬懷恨在心，因而誣陷他。

最高行政法院認為原判決已經說明曾姓伍長摸女部屬臉頰、拍頭過程，且廖姓行政兵、林姓中士、陳姓一兵也證稱曾平日對女部屬的管教有逾越男女分際的「肢體觸碰」；女部屬說曾被要求「過來跪下」、「屁股抬高」，兩人並無仇隙或糾紛，沒有誣陷必要。最高行認為，這些語言羞辱女性、使人不堪，對外揭不利名節，若不是真有此事，女部屬怎會向直屬長官申訴？