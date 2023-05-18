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伴遊女控男客賴帳4300美元是性侵 「畫面沒嫌惡」他二度無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子自稱持有美國綠卡「身上很有錢」，開價6萬元找林姓女子伴遊、性交，卻賴帳4萬元，台北地方法院依詐欺得利罪判陳5月徒刑，得易科罰金；陳也被另一名女子指控強制性交，但因證據不足，此部分無罪。檢方就無罪部分上訴，台灣高等法院今駁回。

早在2015年，陳就以願提供60萬元的方式誆騙女網友見面，再伺機強制猥褻，當時被判6月徒刑，得易科罰金，但緩刑2年。2021年2月，陳透過社群軟體Instagram社群軟體攀搭林女，佯稱從國外回來、有綠卡、很有錢，但沒同伴，在台期間想找人陪伴。陳說，陪伴就是吃飯、遊玩，3天2夜會付6萬元。

林女當真，答應2021年3月9日起陪伴陳吃飯、遊玩3天，兩人依約在高鐵板橋站會合，一同前往台北市凱達大飯店住宿。

檢方指控，陳與林女見面後，陳先支付2萬元，餘款4萬元則稱會自美國帳戶以美金匯到台灣，還傳了張LINE的截圖，取信林女1450元美金已匯入帳戶，林女因此與陳性交。當伴遊結束，林女卻沒看到美金入帳紀錄，陳還刪除IG帳號並封鎖她的LINE，她恍悟上當。檢方認為陳詐得「3天2夜陪伴服務」、「性交上的不法利益」，依詐欺得利罪起訴。北院審理時考量陳認罪，也與被害人達成調解，判5月得易科罰金之刑懲儆，但因他有強制猥褻前科，不予緩刑。

另名女子也控在凱達大飯店遭陳姓男子性侵，女子稱對方允諾會給她美金4300元補償，事後卻沒付出款項。不過北院認為，陳若強制性交而想用金錢息事寧人，應會給錢安撫，怎會製造匯款假象而讓性侵犯行東窗事發、陷入刑事追訴險境？不採信女方說詞。因此部分一審判無罪，檢方提上訴。

高院認為女子前後指述不一，且女子是與陳姓男子分別盥洗後，相偕離開飯店房間、步行前往捷運站；過程中，女子還在走道上等待陳步出房間，陳則在電梯口彎腰幫她提包包，兩人互視、談話，女子未顯露出驚慌、嫌惡或畏懼。

雖然女子雖經診斷有「其他嚴重壓力的反應」，但她自己承認向媒體爆料後，隱私沒受保護，遭受網路酸民私訊攻擊，而且曾因感情問題就診，高院認為不足為指述的補強證據。女子事發3、4天後報案、驗傷，還刪除和陳的聊天室，高院認為無從對陳為不利認定，一審判陳無罪合理，因此駁回檢察官上訴。

一名伴遊小姐控遭陳姓男子性侵，一審認為證據不足而判陳無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為女子和陳互動曖昧，且3、4天後才驗傷，雖然她有「其他嚴重壓力的反應」，但不足以證明陳所造成，今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照
一名伴遊小姐控遭陳姓男子性侵，一審認為證據不足而判陳無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為女子和陳互動曖昧，且3、4天後才驗傷，雖然她有「其他嚴重壓力的反應」，但不足以證明陳所造成，今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照

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