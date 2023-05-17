里長送紅棗 刑事庭認定賄選判4年、民事庭判當選有效

基隆市中山區西定里長謝萬利被控舉辦觀摩活動時，贈送紅棗給里民請託支持連任。檢方依違反選罷法起訴，並提起當選無效訴訟。基隆地院民事庭認定謝非賄選，駁回當選無效告訴，但刑事庭認定謝賄選，判刑4年。謝萬利心情如洗三溫暖，今天強調沒有賄選，會上訴爭取清白。

基隆地檢署起訴指出，謝萬利為求順利連任，與呂姓里幹事和張姓里民去年共謀，由謝出面招攬里民參加自然生態觀摩活動，並由張代辦旅遊行程。每人交700元團費，差額由中山區公所補助2萬元及謝出資補貼。

呂男在行程中對團員說「要支持謝萬利」，並表明謝自掏腰包購買伴手禮紅棗送團員，向里民拜票支謝萬利，認定違反選罷法對於有投票權之人交付賄賂，約定投票行為起訴，並提起當選無效之訴。

謝萬利辯稱，出發的39名團員中有投票權，並與他無親屬關係的西定里民是14人。報名費共收2萬5900元，區公所補助2萬元，支付必要支出3萬9400元，剩餘6500元，用來購買紅棗等開銷。擔任里長辦活動，都會購買特產小物當伴手禮，這次也是循例發送，並不限里民，不是賄選。

基隆地院民事庭審理後，衡酌物價水準、社會觀念及國民感情等情狀，送紅棗等利益價值低微，顯不足以動搖團員投票意向。謝萬利辯稱循往例送伴手禮也非全無依據，且半數以上團員非西定里民，不能以送紅棗推認有賄選犯意，本月8日宣判，駁回檢方當選無效告訴。檢方接獲判決書後，表示會上訴。

刑事庭法官指出，警員查出紅棗1包售價約200元，並非低廉的一般民生用品，謝萬利送團員紅棗，客觀上確有可能使收受的選民對謝產生好感，或產生虧欠心態，進而影響投票意向，認定有行賄犯意。15日判決謝萬利有期徒刑4年，遞奪公權4年。呂男和張女判刑1年6月。緩刑4年。褫奪公權3年。