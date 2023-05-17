林智堅論文抄襲案解套？法官安排與調查官試著調解

新竹市前市長林智堅論文抄襲風波，調查局調查官余正煌已提刑事自訴指控林違反著作權法；侵權案屬告訴乃論案件，台北地院承審法官許峻彬日前安排林智堅與余正煌兩方於下月9日下午3時30分在法院調解室試行調解。

據了解，著作權案本由法官張德寬審理，不過，張上月18日辦理退休獲准，張手中案件交出打散，電腦分案將林智堅被自訴案分由許峻彬接手，許閱卷認為，侵權案有和解機會排出調解程序，不過，屆時現身的未必是林、余2人。

台北地院2023年1月11日開庭首傳林智堅，林出庭辯說，他沒有抄襲余正煌論文的動機，沒有認罪與不認罪的問題；林說，他的台大國發所論文是以自己2014年時參選新竹市長為背景而寫作，指導教授是陳明通。

不過，余正煌的律師吳俊達說，余是一介公務員，因林被徵召參選桃園市長無端捲入抄襲案風波，余是實質的受害人；吳說，台大學倫會認定林智堅的論文抄襲，林的論文有「33個段落」與余類似，連錯處都一樣。

林智堅去年辭新竹市長參選桃園市長，競選期間，被藍營踢爆中華大學、台灣大學論文皆為抄襲；林的台大論文被指抄襲余的作品，余認為林學術詐騙、拖人下水，更沒有對抄襲事件說道歉，向法院自訴林違反著作權法。