快訊

特拉斯來台：回顧90年代柴契爾夫人訪台的新自由主義之旅

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

炒作TDR遭判刑 資產公司老闆反控金管會偽造文書

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

采陞資產管理負責人鄒官羽因炒作台灣存託憑證（簡稱TDR），遭判刑3年2個月定讞並執行完畢，事後發現當時財政部承辦科員、教授郭土木在高院的專家證人證詞，指出TDR並非屬財政部900號公告的外國有價證券，質疑金管會兩名承辦人涉嫌出具不實意見誤導法院，今委由律師至台北地檢署具狀控告兩官員涉嫌偽造文書

鄒官羽委任律師楊舜麟表示，鄒男被起訴判刑最主要的依據，就是金管會認為財政部900號公告已核定TDR的見解，但曾任財政部證管會第二組承辦科員，後來成為輔仁大學法律學院院長的郭土木曾明確證稱，台灣存託憑證為「本國有價證券」，並非900號函所核定的「外國有價證券」，因此非屬900號函之核定範圍內。

楊舜麟指出，隨著TDR爭議越來越受到關注，很多專家、學者已發現當時的900號函並沒有將TDR核定為證交法上的有價證券，這點也與郭土木教授在法院的證詞相符。

但金管會王姓和易性兩位承辦人，卻在2015年回函立法委員及2020年回函台北地院時，表示900號函有核定TDR是具有投資性質的有價證券，因此鄒男認為兩官員涉犯刑法偽造文書，導致一連串投資人因買賣TDR被判刑入獄，人權嚴重被侵害及造成冤獄，希望藉由提告來導正金管會的錯誤。

采陞資產管理負責人鄒官羽質疑金管會兩名承辦人出具不實意見誤導法院，今由律師至北檢具狀控告兩官員涉嫌偽造文書。記者蔣永佑／攝影
采陞資產管理負責人鄒官羽質疑金管會兩名承辦人出具不實意見誤導法院，今由律師至北檢具狀控告兩官員涉嫌偽造文書。記者蔣永佑／攝影

偽造文書 律師 提告

延伸閱讀

權民搶百萬頒獎…黃天牧談權證降稅 有利市場健全發展

金管會：周休三日 衝擊資本市場

TDR爭議 金管會三點反擊

投資權證商品 金管會主委黃天牧提示三大關鍵

相關新聞

軍人愛戀女網匯316萬 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續...

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪 檢方聲押

宜蘭檢方表示，三星鄉長李志鏞涉犯貪污治罪條例，經偵訊後今天凌晨已向法院聲請羈押

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪 檢方漏夜偵訊聲請羈押李等3人

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌108、109年間舉辦米香節、安農溪落羽松點燈等活動時，招標圖利特定廠商，昨天上午檢廉帶走李與相...

控中廣不當得利 交部二審逆轉敗

花蓮市民勤段一筆土地一九八七年底遭中國廣播公司擅辦移轉登記為所有權人，花蓮高分院更三審判土地為中華民國所有，並塗銷登記、...

22警涉開不實罰單 貪汙起訴

新北、桃園與新竹縣三地廿二名員警，涉嫌勾結十五名汽車業務代辦業者鑽法律漏洞，三年間圖利車主、業者四億七千萬餘元；新北地檢...

私行拘禁致死 最重處無期徒刑

詐騙猖獗，國人被騙至國外當「豬仔」事件頻傳，國內甚至發生詐團虐死三名求職者的「台版柬埔寨」驚悚案件；為嚇阻類似犯罪再發生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦