黃睿靚洗錢獲緩刑須繳百萬 北檢已給公庫帳號

纏訟多年的國務機要費等案，最高法院依洗錢罪判前總統陳水扁的媳婦黃睿靚10月徒刑，緩刑4年，須向公庫支付新台幣100萬元。聯合報系資料照 纏訟多年的國務機要費等案，最高法院依洗錢罪判前總統陳水扁的媳婦黃睿靚10月徒刑，緩刑4年，須向公庫支付新台幣100萬元。北檢今天表示，有通知黃女繳錢，有給公庫帳號。

全案起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

台灣高等法院更二審判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。

高院更二審依洗錢罪判處黃睿靚10月徒刑，併科罰金新台幣100萬元，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元；陳致中則遭判刑1年，併科新台幣150萬元罰金、扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。

最高法院4月底駁回黃睿靚及陳致中的上訴，二人被控部分確定。陳致中日前已入監執行。